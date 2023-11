Metti al polso lo smartwatch Garmin con GPS (SCONTO 30%)

Dotato di un modulo GPS estremamente preciso e di funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute, Garmin Venu Sq è uno smartwatch progettato per gli sportivi, ma adatto a tutti. Oggi merita un passaggio su queste pagine per segnalare lo sconto del 30% su Amazon che lo rende un affare da cogliere al volo. È compatibile con smartphone Android e iOS

Garmin Venu Sq: lo smartwatch in offerta

Tra i parametri biometrici che è in grado di rilevare figurano la frequenza cardiaca, il livello di stress e qualità del riposo notturno. Per quanto riguarda invece le attività supportate, ci sono più di 20 profili precaricati tra i quali corsa, camminata, bici, palestra, nuoto e golf, oltre ad allenamenti personalizzati per yoga, forza funzionale, cardio e pilates. A tutto questo si aggiungono la gestione dei pagamenti in mobilità, la visualizzazione delle notifiche ricevute dal telefono (SMS, chiamate, social network ecc.) e un’autonomia fino a sei giorni con una sola ricarica. Ulteriori informazioni sono riportate nella scheda del prodotto.

Il design è curato nei minimi dettagli con un vetro Corning Gorilla Glass a proteggere il display da 1,3 pollici. È impermeabile con cinturino in silicone. Al prezzo finale di 139,99 euro, grazie allo sconto del 30% applicato in automatico, Garmin Venu Sq è lo smartwatch giusto da mettere al polso. È possibile scegliere fra tre colorazioni differenti, la spesa non cambia: Shadow Grey Slate, White Light Gold e Orchid Metallic.

C'è anche la spedizione gratuita con la consegna a domicilio in un solo giorno.

