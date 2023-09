Smartwatch Garmin per il nuoto: una chicca al 20% di sconto

Se sei un appassionato di nuoto o hai intenzione di migliorare le tue prestazioni in acqua, non puoi lasciarti sfuggire questa occasione. Lo smartwatch Garmin Swim 2 è ora disponibile su Amazon a soli 199,99 euro, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo originale di 249,99 euro. Questo dispositivo è stato progettato per gli amanti del nuoto e offre una serie di funzionalità avanzate per monitorare e migliorare le tue prestazioni in piscina.

Garmin Swim 2: lo smartwatch ideale per il nuoto

Garmin Swim 2 è dotato di uno schermo a colori da 1 pollice in alta definizione. Questo schermo nitido e luminoso ti consente di visualizzare facilmente i tuoi dati e le statistiche di nuoto in qualsiasi condizione di illuminazione, sia all’aperto che in piscina coperta.

Una delle sfide principali nell’uso di uno smartwatch per il nuoto è la misurazione accurata del battito cardiaco in acqua. Il Garmin Swim 2 supera questa sfida grazie al suo sensore cardio polso Garmin Elevate TM, che funziona perfettamente anche quando sei immerso in acqua. Questo significa che puoi tenere traccia del tuo battito cardiaco durante tutto l’allenamento, ottenendo dati accurati per monitorare la tua forma fisica.

Oltre alla misurazione del battito cardiaco, il Garmin Swim 2 è dotato di un accelerometro e di vibrazioni integrate. Queste funzionalità consentono al dispositivo di rilevare automaticamente il tipo di stile di nuoto che stai utilizzando e di registrare i dati corrispondenti. Inoltre, riceverai feedback immediato tramite vibrazioni, il che ti aiuterà a mantenere la tua forma e a migliorare la tecnica.

Questo smartwatch è particolarmente adatto per il nuoto, ma non si ferma qui. Offre anche funzionalità multisport, consentendoti di monitorare le tue attività fisiche in generale. Inoltre, è compatibile con una vasta gamma di smartphone, inclusi iPhone e dispositivi Android.

Il Garmin Swim 2 è stato progettato per adattarsi comodamente ai polsi con una circonferenza compresa tra 129 e 197 millimetri, il che significa che è adatto a un’ampia varietà di utenti. È resistente all’acqua e può essere utilizzato fino a 50 metri di profondità, garantendo la sua durata anche nelle condizioni più impegnative.

Con uno sconto del 20% su Amazon, ora è il momento ideale per acquistarlo e iniziare a tracciare e migliorare le tue sessioni di nuoto. Non perdere questa opportunità, aggiungi il Garmin Swim 2 al tuo carrello su Amazon e raggiungi i tuoi obiettivi di nuoto.