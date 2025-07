Smartwatch Garmin a ricarica solare: MINIMO storico al Prime Day

Tra i prodotti più desiderati in questo Prime Day 2025 c’è Garmin fenix 7 Pro Solar, lo smartwatch a ricarica solare perfetto per l’attività sportiva all’aperto. È progettato per non rimanere mai a secco, sfruttando una fonte naturale, sostenibile e rinnovabile per l’alimentazione. Lo trovi in sconto al suo prezzo minimo storico (-23%), risultando più conveniente che mai per chi vuole metterlo al polso o regalarlo.

Garmin fenix 7 Pro Solar tra le offerte del Prime Day

Il punto di forza è sicuramente rappresentato dalla lente Power Glass che cattura la luce del sole e la trasforma in energia da convogliare alla batteria, aumentando così l’autonomia fino a 22 giorni in modalità normale e fino a 73 ore con GPS attivo. Unisce funzionalità avanzate per l’attività sportiva a caratteristiche smart, è robusto e impermeabile fino a 10 ATM, con una cassa da 47 mm, display da 1,3 pollici, lunetta in acciaio inox e una torcia LED integrata con luce rossa di sicurezza e modalità strobo sincronizzata con la corsa. Ancora, il sensore cardio di quinta generazione assicura misurazioni precise, supportando metriche avanzate come VO2max, Training Load, Stamina e tempi di recupero. C’è anche la riproduzione della musica in streaming. Scopri di più nella descrizione completa.

Cogli al volo l’occasione: lo sconto del 23% sul listino porta lo smartwatch Garmin fenix 7 Pro Solar a ricarica solare al suo prezzo minimo storico di 573 euro, nella colorazione Slate Gray & Black.

Prosegue il Prime Day 2025, è il momento ideale per dare un’occhiata alle offerte di oggi. Ricordiamo che levento terminerà venerdì 11 luglio: è accessibile anche da parte di chi attiva ora la prova gratuita dell’abbonamento Prime.