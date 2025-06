Smartwatch Google Fitbit Versa 4 al minimo storico: già al tuo polso

Fitbit Versa 4 è la dimostrazione concreta di come la tecnologia possa tornare utile per star bene: metti al polso lo smartwatch di Google al suo prezzo minino storico. In queste ore è protagonista di un’offerta su Amazon che lo rende un affare, considerando i suoi tanti punti di forza: diventerà il tuo alleato quotidiano per le sessioni di allenamento e ti aiuterà a riposare meglio, grazie all’analisi avanzata del sonno e alla valutazione per scoprire come il tuo corpo reagisce allo stress.

Super offerta Amazon per Google Fitbit Versa 4

È compatibile con tutti gli smartphone Android e iOS, arriva a 6 giorni di autonomia con una sola ricarica e ha il GPS integrato per rilevare in modo molto accurato la distanza percorsa. L’immagine di seguito riassume alcune delle funzionalità presenti dedicate a fitness e benessere, come la misurazione continua del battito cardiaco (anche a riposo), il controllo della temperatura cutanea e del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue. Può identificare anche i segnali di fibrillazione atriale, mostrando notifiche relative a un ritmo irregolare, così da poter condividere facilmente queste informazioni con il medico. Per tutti gli altri dettagli in merito a specifiche tecniche e caratteristiche rimandiamo alla scheda dell’orologio.

Grazie al forte sconto di oggi puoi acquistare Fitbit Versa 4 al suo prezzo minimo storico di soli 133 euro. Non c’è bisogno di coupon. Lo smartwatch di Google non è mai stato così conveniente. La colorazione è Nero/Alluminio grigio grafite, quella visibile qui sotto.

Ordinalo adesso per poterlo mettere al polso già entro domani, contando sull’affidabilità di Amazon che si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, con la consegna gratuita.