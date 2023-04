Smartwatch multifunzionale a MENO DI 30 EURO su Amazon

Se in vista della prova costume avete ricominciato a seguire una sana attività fisica, non potete farvi mancare questo perfetto compagno di allenamenti. Parliamo dello Smartwatch multifunzionale marcato LLKBOHA, oggi in super offerta su Amazon con uno sconto mai visto del 57%.

Potrete acquistare l'orologio smart a soli 29 euro, risparmiando ben 40 euro sul prezzo di listino.

Smartwatch multifunzionale LLKBOHA: il compagno perfetto per i vostri allenamenti

Lo Smartwatch multifunzionale marcato LLKBOHA è l’accessorio ideale per supportarvi nei vostri allenamenti sia in palestra che all’aria aperta.

È dotato di uno schermo di grandi dimensioni da 1,85 pollici da personalizzare a vostro piacimento scegliendo uno dei 180 bellissimi quadranti a disposizione. In più grazie agli altoparlanti integrati di alta qualità è possibile rispondere e effettuare chiamate in qualsiasi momento.

L’orologio dispone di una lunga serie di funzioni pratiche come il controllo della musica, le previsioni del tempo, il promemoria della sedentarietà, il controllo remoto della fotografia, la sveglia, il cronometro e tanto altro ancora. Inoltre è munito di 24 Modelli Sportivi per accompagnarvi nella vostra attività sportiva indoor e outdoor.

Questo modello in super promozione è perfetto anche per tenere sotto controllo h24 la vostra salute: può infatti monitorare in tempo reale la frequenza cardiaca dinamica, l’ossigeno nel sangue e le diverse fasi del sonno. Ha una batteria super potente da 270 mAh quindi non rimarrete mai a corto di energia: basti pensare che con 2 ore di ricarica completa sono garantiti circa 7 giorni di uso continuo e 30 giorni di standby.

