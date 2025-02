Smartwatch Nothing CMF Watch Pro 2 in sconto: mettilo al polso

Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile, ma su Amazon c’è un’offerta a tempo che sta proponendo CMF Watch Pro 2 con uno sconto molto interessante, in tutte le sue colorazioni ovvero erita tra grigio scuro, grigio cenere, blu e arancione. Si tratta dello smartwatch del marchio Nothing che può vantare punti di forza esclusivi come la corona funzionale per controllare ogni funzionalità e un design curato nei minimi dettagli.

L’offerta a tempo per Nothing CMF Watch Pro 2

La cassa è sempre realizzata in metallo, mentre i cinturini (a seconda del modello) sono in silicone liquido o in pelle. Tra le specifiche tecniche ci sono il display AMOLED da 1,32 pollici con regolazione automatica della luminosità e quadrante personalizzabile, connettività Bluetooth 5.3, microfono, altoparlante, accelerometro, sensore di luce ambientale, cardiofrequenzimetro, saturimetro, GPS e batteria con autonomia fino a 11 giorni. Non mancano poi il supporto a 120 modalità sportive e la compatibilità è garantita con gli smartphone Android e iOS. Non manca nemmeno la certificazione IP68 per l’impermeabilità. Scopri di più nella scheda dell’orologio.

Scegli la tua colorazione preferita tra grigio scuro, grigio cenere, blu e arancione, la spesa non cambia. In ogni caso, c’è sempre lo sconto applicato in automatico che ti permette di acquistare lo smartwatch CMF Watch Pro 2 di Nothing al suo prezzo di soli 59 euro, grazie all’offerta a tempo dell’e-commerce.

Puoi inoltre contare sulla consegna gratuita assicurata già entro domani e direttamente a casa tua (o presso un punto di ritiro a tua scelta) se lo ordini adesso. Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon.