Smartwatch Nothing: MINIMO STORICO per CMF Watch Pro

CMF Watch Pro al suo prezzo minimo storico è un affare da mettere al polso. Con un design unico per la categoria, minimalista ed elegante come impone la cifra stilistica del marchio Nothing, è in forte sconto su Amazon. In questo momento lo puoi acquistare con una spesa di soli 53 euro, la più bassa di sempre. È compatibile con gli smartphone Android e iOS.

Giù il prezzo del CMF Watch Pro di Nothing

È in grado di effettuare un controllo completo della salute con funzioni di monitoraggio che spaziano dalla frequenza cardiaca alla saturazione dell’ossigeno nel sangue, senza dimenticare la registrazione dei livelli di sonno e di stress e i promemoria per l’idratazione e il movimento. Integra un modulo GPS multi-sistema per tracciare con precisione le attività all’aperto, supporta 110 modalità sportive e la certificazione IP68 lo rende resistente all’acqua. Al centro di tutto c’è il display AMOLED da 1,69 pollici ottimizzato per un basso consumo energetico, consentendo così di arrivare fino a un’autonomia di 13 giorni con una sola ricarica. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda dell’orologio.

Al prezzo finale di soli 53 euro, lo smartwatch CMF Watch Pro di Nothing è un ottimo affare, da mettere al polso. Puoi contare sul forte sconto applicato in automatico (non servono coupon). Vendita e spedizione sono a carico di Amazon.

