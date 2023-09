Lo smartwatch Xiaomi Redmi Watch 2 Lite a -44%: mettilo al polso

Grazie allo sconto del 44% sul prezzo di listino, Redmi Watch 2 Lite è l’affare Amazon da mettere al polso in questo momento. Lo smartwatch di Xiaomi ha dalla sua punti di forza come i 10 giorni di autonomia con una sola ricarica, il GPS integrato, il supporto a oltre 100 modalità di allenamento e la resistenza all’acqua.

-44% sullo smartwatch Xiaomi Redmi Watch 2 Lite

L’intera esperienza ruota attorno al suo display touch a colori da 1,55 pollici. Per quanto riguarda i parametri biometrici, integra i sensori necessari a rilevare la frequenza cardiaca 24 ore su 24 e il livello di saturazione nel sangue. Inoltre, è garantita la piena compatibilità con Android e iOS. Per saperne di più, consulta la descrizione completa.

In questo momento è possibile acquistare Redmi Watch 2 Lite nella colorazione Nero (quella visibile qui sopra) al prezzo finale di soli 44,99 euro invece di 79,99 euro come da listino, grazie allo sconto del 44% applicato in automatico. Non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici: è tutto pronto per metterlo nel carrello e cogliere al volo l’occasione.

A proporre l’affare è Amazon, con disponibilità immediata, spedizione gratuita e consegna assicurata in un paio di giorni al massimo. Se scegli di approfittarne effettuando ora l’ordine, lo riceverai direttamente a casa entro 48 ore senza dover affrontare alcuna spesa aggiuntiva per il trasporto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.