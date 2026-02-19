 SMS senza consenso per gli screening: ok dal Garante Privacy
Via libera dell'autorità all'invio di messaggi per le campagne di prevenzione, anche se il cittadino non ha dato il suo consenso esplicito.
Le aziende sanitarie potranno utilizzare i numeri di telefono dei pazienti per promuovere l’adesione alle campagne di screening. Lo ha stabilito il Garante Privacy, seppur con qualche limitazione. Ad esempio, vale solo per gli adulti e per le iniziative previste da normative nazionali o regionali, non per ricerche o attività amministrative. Il passaggio più interessante di quanto comunicato dall’autorità è però un altro.

SMS per screening medici anche senza consenso

Si legge infatti anche qualora, al momento della raccolta dei dati, l’informativa non indicasse espressamente tale finalità. Vale a dire che si farà un’eccezione rispetto al consenso espresso dal cittadino. Non fatichiamo a immaginare che la decisione farà discutere.

Il garante lo ha ritenuto opportuno sulla base di quanto dicono i principi del Regolamento Ue e della giurisprudenza europea. A livello continentale è infatti previsto che il trattamento dei dati per promuovere programmi pubblici di prevenzione possa essere considerato compatibile con le originarie finalità di cura, diagnosi e assistenza sanitaria. Vale a dire che una campagna di screening è in qualche modo equiparata a una terapia.

Sono state stabilite linee guida da rispettare, a tutela dei pazienti. Ad esempio, è escluso l’impiego dei numeri di telefono acquisiti mediante prestazioni che richiedono un’attenzione particolare come l’interruzione volontaria di gravidanza, il parto in anonimato, l’assistenza a persone sieropositive e alle vittime di violenza.

Come sarà il messaggio inviato

Il contatto per l’adesione allo screening avverrà via SMS. Nel messaggio sarà identificata l’azienda sanitaria come mittente. Inoltre, conterrà tutti i dettagli utili per esercitare il diritto di opposizione a ricevere ulteriori avvisi. Ecco un esempio di ciò che potrebbe arrivare sul telefono prima dell’invito a partecipare a una campagna di prevenzione. Di fatto, è una richiesta per la nuova modalità di trattamento dei dati. Per opporsi sarà necessario rispondere No, altrimenti vige la legge del silenzio assenso.

Gentile utente, l’Azienda XY, La informa che i Suoi recapiti telefonici, forniti in passato per finalità di cura, potranno essere utilizzati esclusivamente per informarla sui programmi sanitari pubblici di prevenzione basati su leggi nazionali e regionali condotti dall’Azienda. L’informativa completa è disponibile sul sito web dell’Azienda. Se non desidera ricevere ulteriori comunicazioni in tal senso, può rispondere in qualunque momento a questo messaggio scrivendo “NO”.

Se da un lato la tutela della salute personale e pubblica è da considerare una priorità assoluta, dall’alto non si può fare a meno di notare quanto già scritto: è un’eccezione al consenso espresso.

Fonte: Garante Privacy

Cristiano Ghidotti
19 feb 2026
