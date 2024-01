Su Snapchat in arrivo animali domestici generati con l'AI

Snapchat è stato pioniere nell’integrare l’intelligenza artificiale generativa nei social network, con il lancio di My AI, che permette di aggiungere un amico virtuale alimentato dall’AI tra i propri contatti.

A distanza di quasi un anno, Snapchat sembra pronta a stupire ancora con una nuova funzionalità basata sull’intelligenza artificiale: la possibilità di adottare un animale domestico virtuale generato dall’AI con cui interagire nell’app.

Un esperimento curioso che dimostra come Snapchat continui a esplorare in maniera innovativa le potenzialità dell’AI per arricchire l’esperienza social degli utenti, questa volta puntando sulla simulazione di un animale domestico intelligente per compagnia e intrattenimento.

Animali domestici Bitmoji personalizzati: una funzione in fase di test

Gli utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento a Snapchat+ hanno avuto accesso ad un’anteprima di alcune funzioni esclusive in fase di test, tra cui la possibilità di creare “animali domestici Bitmoji personalizzati”, come riportato da SocialMediaToday.

Questa funzione permette agli utenti di Snapchat di “usare l’intelligenza artificiale per creare animali domestici, reali o immaginari, da aggiungere al proprio profilo”.

L’animale generato dall’AI compare sul profilo di Snapchat accanto al suo proprietario. In questo modo, gli amici che visualizzano la posizione geografica dell’utente possono vedere non solo il suo Bitmoji, ma anche il suo animale domestico virtuale.

L’AI come forma di intrattenimento

Qual è lo scopo di questa nuova funzione? Questa è una domanda che molti si pongono. Da quando Snapchat ha iniziato ad implementare le funzioni di intelligenza artificiale nelle sue app, a partire da febbraio 2023, il social network ha mostrato di voler utilizzare la nuova tecnologia solo per scopi ludici e non per risolvere problemi concreti.

Per questo motivo, molte persone hanno scelto di eliminare il chatbot My AI, ritenendolo inutile o addirittura inquietante. Tuttavia, per rimuoverlo in modo definitivo, è necessario avere un abbonamento a pagamento a Snapchat+. Esistono comunque dei modi per limitare le sue interazioni.

Per quanto riguarda gli animali domestici creati dall’intelligenza artificiale, non è ancora noto quando saranno disponibili o come fare per averne uno.