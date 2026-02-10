Snapchat avvisa amici e familiari quando si arriva a destinazione

A chi non è mai capitato di promettere a qualcuno “ti avviso quando arrivo” e poi dimenticarsene puntualmente? Ecco, Snapchat ha deciso di risolvere questo problema con le nuove Arrival Notifications, ovvero le notifiche di arrivo automatiche per far sapere agli amici o ai familiari dove si è senza che muovere un solo dito.

Nuova funzione Snapchat, le notifiche automatiche di arrivo per amici e famiglia

È l’evoluzione naturale della funzione “Home Safe” lanciata qualche tempo fa, quella che avvisava automaticamente amici e familiari quando si tornava a casa sano e salvo dopo una serata fuori. Adesso però il sistema include qualsiasi luogo, l’hotel durante un viaggio, la palestra il martedì sera, le lezioni di yoga, l’ufficio, ecc. Basta impostare un avviso una volta sola e Snapchat fa tutto il resto. Niente più messaggi manuali o ansia da notifica mancante.

In primis bisogna condividere la propria posizione con l’amico in questione, Snapchat non è un servizio segreto e la privacy viene prima di tutto. Poi si tocca il profilo dell’amicizia, si scorre fino a trovare “Arrival Notifications” e da lì si seleziona un punto sulla mappa.

Si può assegnare qualsiasi nome, tanto Snapchat non sta lì a giudicare nessuno. A quel punto si sceglie se l’avviso deve essere una tantum oppure ricorrente, tipo ogni mercoledì quando si va in palestra. Una volta impostato, l’app fa tutto da sola. Quando il GPS rileva che si è arrivati nel posto designato, parte la notifica automatica. L’amico o il familiare riceve un messaggio tipo Giulia è appena arrivata in palestra e può stare tranquillo senza dover mandare messaggini ansiogeni ogni cinque minuti.

Privacy

La condivisione della posizione su Snap Map è disattivata di default. Nessuno può vedere dove si è o ricevere notifiche sui propri spostamenti a meno che non si decida esplicitamente di condividere queste informazioni. Gli avvisi singoli, poi, scadono dopo l’invio oppure dopo 24 ore, perciò non rimangono attivi all’infinito.

Snap Map vuole fare le scarpe a Life360

L’arrivo di questa nuova funzione non è casuale. L’estate scorsa Snap Map ha superato i 400 milioni di utenti attivi mensili. Lanciata nel 2017, Snap Map all’inizio era poco più di un giocattolino per vedere dove stavano i propri amici e sbirciare gli snap pubblici da ogni angolo del pianeta. Poi si è evoluta aggiungendo strumenti per scoprire locali fighi, ristoranti nascosti, eventi nelle vicinanze e attività da fare quando non si sa come ammazzare il tempo.

Adesso con “Home Safe” e le “Arrival Notifications“, Snapchat sta puntando dritto al cuore del territorio occupato da Life360, l’app di localizzazione familiare usata da milioni di genitori paranoici per tenere d’occhio i figli, e dal servizio “Dov’è” di Apple. La differenza? Snapchat lo fa con stile, integrandolo in un’app che la gente usa già tutti i giorni per mandare foto ridicole agli amici.