Snapchat, arrivano le Lenti video AI per animare fiori e volpi

Snapchat ha preso uno dei suoi prodotti di punta, le Lenti, e ci ha aggiunto un pizzico di AI. Gli abbonati di Snapchat Plus, infatti, potranno utilizzare le lenti video con animali o fiori generati dall’intelligenza artificiale.

Su Snapchat debuttano le AI Video Lenses

Al lancio, gli utenti potranno divertirsi con tre tre lenti, che Snap chiama “AI Video Lenses”. L’obiettivo volpe, ad esempio, può far accoccolare una volpe sulla spalla, mentre quello procione può far sgambettare i procioni sopra la propria testa. Con l’obiettivo fiore, i fiori appariranno di fronte a sé e la fotocamera effettuerà uno zoom indietro. Ma Snapchat promette di aggiungere nuovi obiettivi ogni settimana, per non far mai annoiare i suoi fan.

Per Snapchat, portare l’AI generativa nelle Lenses è una scelta naturale. Dopotutto, è un formato che gli utenti amano e conoscono da anni. Ma dietro la familiarità dell’interfaccia, batte un cuore AI, che Snapchat ha sviluppato in casa per offrire strumenti di alta qualità a un costo inferiore. In passato, infatti, ha attinto anche da modelli esterni, come quelli di OpenAI e Google, per alimentare alcune delle sue funzionalità. Ma ora sembra decisa a contare sulle proprie forze.

“Questi obiettivi, alimentati dal nostro modello AI sviluppato internamente, portano agli Snapchatters alcuni degli strumenti AI più all’avanguardia oggi disponibili attraverso un formato familiare”, spiega Snap nel suo post sul blog. “Abbiamo una lunga storia di primi passi nel portare strumenti avanzati di AR, ML e AI direttamente alla nostra comunità, e siamo entusiasti di vedere cosa creeranno gli utenti”.

Effettivamente, Snapchat non è nuova a questo tipo di innovazioni. Già qualche anno fa ha introdotto varie funzionalità di intelligenza artificiale, dalle AI Lenses a Dreams per trasformare le immagini in stili artistici.