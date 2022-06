Snapchat+ è ufficiale: prezzo e funzionalità extra

Tutto come anticipato nelle scorse settimane. Trovano conferma ufficiale le indiscrezioni circolate a proposito del lancio di Snapchat+. La nuova sottoscrizione a pagamento farà il suo debutto ufficiale entro pochi giorni, ma solo in alcuni territori. Vediamo di cosa si tratta, qual è il prezzo proposto e quali sono le caratteristiche aggiuntive.

3,99 dollari al mese, il prezzo di Snapchat+

Le funzionalità extra offerte a chi sceglierà di mettere mano al portafogli non saranno certo rivoluzionarie, almeno in un primo momento. Ci sarà la possibilità di scegliere una nuova icona predefinita per l’app, di sapere chi ha guardato più volte le storie condivise e di attribuire a un amico l’etichetta BFF (Best Friend Forever) così da fissarlo in cima all’elenco delle chat.

Il successo dell’iniziativa è tutto da dimostrare. Questo, anche in considerazione del fatto che l’obiettivo dichiarato è coinvolgere gli abbonati nella prova delle caratteristiche sperimentali (pre-release). In altre parole, si chiede loro di affrontare una spesa per vestire i panni di beta tester. Alcune delle peculiarità aggiuntive rimarranno comunque esclusive della versione premium.

La sottoscrizione ci consentirà di distribuire nuove funzionalità Snapchat ad alcuni dei membri più appassionati della nostra community, permettendoci di dare priorità al servizio di supporto.

In merito alla disponibilità, va subito precisato che Snapchat+ non risulterà accessibile fin da subito dall’Italia. L’esordio, come già detto previsto per questa settimana, interesserà in un primo momento i territori di Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Australia, Nuova Zelanda, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Un’espansione è comunque prevista per il futuro, ma non è dato a sapere con quali tempistiche o modalità.

Nel comunicato ufficiale, Snap afferma che Snapchat ha raggiunto i 332 milioni di utenti attivi ogni giorno nel mondo. Il lancio è avvenuto nel settembre 2011.

Il libro “Snapchat for beginners” di Jay Brian spiega come utilizzare l’app e fornisce consigli utili per a orientarsi tra le sue funzionalità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.