Snapchat: arriva la versione iPad nativa... dopo 13 anni!

A 13 anni dal suo lancio su iOS, Snapchat ha finalmente annunciato l’introduzione del supporto nativo per iPad. Fino ad ora, l’app di social networking era disponibile su iPad solo come app per iPhone, con grandi bordi neri intorno allo schermo. Questo aggiornamento porta una serie di miglioramenti e opportunità per gli utenti dell’iPad.

Maggiore accessibilità e nuove possibilità creative

L’introduzione del supporto nativo per iPad aumenta l’accessibilità dell’app su questo dispositivo, offrendo uno spazio più ampio per catturare gli snap e visualizzare più amici contemporaneamente. Inoltre, l’app funge da banco di prova per nuove funzionalità, consentendo agli utenti di sperimentare esperienze AR e AI su uno schermo più grande. Sebbene Snap non abbia rivelato se offrirà nuove esperienze specifiche per gli utenti iPad, questa mossa apre sicuramente la strada a nuove possibilità creative.

Competizione con TikTok e vantaggio su Instagram

Il lancio dell’app nativa per iPad arriva dopo che TikTok ha rilasciato un aggiornamento progettato per sfruttare gli schermi più grandi, permettendo l’utilizzo dell’app in modalità orizzontale e una navigazione più agevole.

Rilasciando il supporto nativo per iPad, Snapchat è ora in grado di competere meglio con TikTok e, potenzialmente, di attirare più attenzione sul suo concorrente Spotlight. È interessante notare che Instagram non ha ancora lanciato un’app nativa per iPad, il che dà a Snapchat e TikTok un certo vantaggio sulla piattaforma di proprietà di Meta.

Margini di miglioramento per l’ottimizzazione

Nonostante l’introduzione del supporto nativo per iPad rappresenti un passo avanti significativo per Snapchat, l’app non è ancora completamente ottimizzata per i tablet. Attualmente, infatti, può funzionare solo in modalità verticale e non in orizzontale. Ci si può aspettare che Snap continui a lavorare per migliorare l’esperienza utente su iPad, magari introducendo in futuro il supporto per la modalità orizzontale e altre funzionalità specifiche per i tablet.