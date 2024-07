Snapdragon 4s Gen 2: 5G per smartphone da 100 euro

Qualcomm ha annunciato un nuovo SoC (System-on-a-Chip) di fascia bassa. Lo Snapdragon 4s Gen 2 è la versione economica dello Snapdragon 4 Gen 2, quindi possiede caratteristiche inferiori. L’azienda californiana sottolinea che l’arrivo della nuova piattaforma renderà accessibile la connettività 5G ad oltre 2,8 miliardi di utenti.

Snapdragon 4s Gen 2: specifiche hardware

Lo Snapdragon 4s Gen 2 viene realizzato con tecnologia di processo a 4 nanometri. La CPU Kryo ha 2 performance core con frequenza massima di 2 GHz e 6 efficiency core con frequenza massima di 1,8 GHz. È presente inoltre una GPU Adreno che supporta OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 e Vulkan 1.1, accelerazione hardware per la decodifica H.265 e VP9, display FHD+ a 90 Hz.

Il modem 5G (Sub-6 GHz) raggiunge una velocità massima di 1 Gbps in download, quindi fino a 7 volte superiore ai modem LTE usati per gli smartphone nella stessa fascia di prezzo (100 dollari o euro). La connettività è garantita anche da Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, GPS e Galileo.

Il Qualcomm Spectra ISP (Image Signal Processing) supporta fotocamere fino a 84 megapixel e consente di registrare video nei formati H.264 e H.265 a risoluzione full HD. Il SoC supporta inoltre memorie LPDDR4x fino a 2.133 MHz, storage UFS 3.1, porte USB Type-C e batterie con ricarica rapida Quick Charge 4+.

Grazie allo Snapdragon 4s Gen 2, il 5G sarà accessibile praticamente a tutti gli utenti nel mondo. Il primo produttore ad offrire smartphone con questo SoC sarà Xiaomi in India entro fine anno. Non è noto se verrà utilizzato per gli smartphone di fascia bassa venduti nei paesi con reti mobile più avanzate.