Snapdragon Satellite: invio messaggi con Iridium

Apple permette di inviare messaggi di emergenza con i nuovi iPhone 14, utilizzando i satelliti di Globalstar. Una simile funzionalità sarà disponibile anche su smartphone Android, grazie alla tecnologia Snapdragon Satellite di Qualcomm. Gli utenti potranno inviare e ricevere ogni tipo di messaggio, sfruttando la costellazione Iridium.

Comunicazione satellitare con Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm definisce Snapdragon Satellite come la prima soluzione di messaggistica bidirezionale al mondo per smartphone di fascia alta. Non sarà però disponibile nei prossimi Samsung Galaxy S23, in quanto il lancio sul mercato è previsto nella seconda metà del 2023. Non serviranno nuovi chip, dato che il supporto è garantito dal modem Snapdragon X70 integrato nel SoC Snapdragon 8 Gen 2.

I satelliti della costellazione Iridium, che orbitano a circa 781 Km dalla Terra, utilizzano frequenze in banda L, la stessa del GPS e di alcune reti cellulari, quindi non occorrono antenne aggiuntive. Inizialmente il servizio sarà limitato ai messaggi di emergenza attraverso Garmin Response. Insieme al messaggio verrà inviata anche la posizione geografica.

Successivamente sarà possibile usare Snapdragon Satellite per inviare e ricevere messaggi tradizionali. Questa funzionalità avrà però un costo per gli utenti. Qualcomm afferma che le prestazioni sono paragonabili a quelle di una vecchia rete 2G. L’invio di un messaggio richiede tra 3 e 10 secondi. La lunghezza è limitata a circa 160 caratteri e non possono essere inviati contenuti multimediali. Escluse ovviamente le chiamate via satellite, per le quali occorre un’antenna esterna.

La costellazione Iridium offre velocità e copertura superiori a quella di Globalstar. I satelliti Iridium possono anche “parlare” tra loro, come quelli di Starlink. Snapdragon Satellite sarà disponibile in Nord America e Europa.