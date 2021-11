SnapSeed, la guida definitiva per foto da smartphone: sconto dell'85%

Fra le tante applicazioni per fotoritocco disponibili, una delle più complete ma gratuite è SnapSeed. Sfruttarla al suo massimo potrebbe, però, non essere sempre così semplice. Perciò Udemy offre un corso per imparare in modo semplice e professionale ad utilizzare SnapSeed da zero, ora in super offerta all'85% di sconto. A soli 16,99 euro (invece di 109,99) ti porterai a casa una guida definitiva ottimizzata non solo per capire e sfruttare al meglio l'applicazione, ma anche – e soprattutto – per imparare a scattare incredibili fotografie professionali utilizzando solamente il tuo smartphone.

Proprio lo smartphone, infatti, è uno degli strumenti fotografici più potenti e versatili, ma al contempo più complessi da sfruttare appieno. Con questo corso in 42 lezioni assisterai ad una completa rinascita delle tue foto da telefonino: imparerai a raddrizzare le foto, ridimensionarle, a creare contrasti e dare vita all'atmosfera perfetta per ogni scatto. Nuove competenze significa anche nuove possibilità lavorative: se sei un creativo, il tuo portfolio ti ringrazierà. Nel corso delle lezioni imparerai ad utilizzare l'applicazione gratuita SnapSeed per ritoccare le immagini migliori e ottenere così foto dal grande impatto visivo.

Il corso, in super offerta a soli 16,99 euro ancora per poco tempo, è rivolto a chiunque desideri ottenere delle belle foto, che siano della vita di tutti i giorni o di un viaggio indimenticabile. Ma anche a tutti coloro che desiderano costruire un buon portfolio fotografico o i giovani in cerca di visibilità professionale su Instagram e i liberi professionisti che vogliono realizzare foto interessanti per la propria attività. Non è necessario alcun requisito: soltanto uno smartphone Android o iPhone e l'applicazione SnapSeed. Acquistando il corso avrai a disposizione 3 ore di video on-demand ad accesso illimitato, 6 articoli extra e un certificato di completamento.