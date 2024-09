Social card "Dedicata a te" di 500 euro dal 9 settembre

A partire da questo mese saranno disponibili diversi bonus e agevolazioni fiscali. Il Ministero dell’Agricoltura ha comunicato che la nuova social card “Dedicata a te” verrà distribuita dal 9 settembre. I beneficiari potranno usare 500 euro al mese per l’acquisto di beni alimentari e carburanti o abbonamenti al trasporto pubblico locale.

Requisiti e modalità di consegna

La legge di bilancio 2023 ha incrementato l’importo da 459 a 500 euro. Il contributo economico è riservato ai nuclei familiari (circa 1,33 milioni) con reddito ISEE inferiore a 15.000 euro e componenti iscritti all’anagrafe nazionale della popolazione residente. I beneficiari non dovranno presentare nessuna domanda, in quanto verranno individuati automaticamente dall’INPS.

Il contributo non spetta ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale (24 giugno 2024) includano percettori di assegno di inclusione, reddito di cittadinanza, carta acquisti e qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico. Non spetta inoltre ai nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti percettore di nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASPI), indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL), indennità di mobilità, fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, cassa integrazione guadagni (CIG) e altre forme di integrazione salariale o di sostegno erogate dallo Stato.

I beneficiari potranno usare i 500 euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità (indicati nell’allegato del decreto), carburanti e, in alternativa a questi ultimi, abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locali. Il Comune di residenza comunicherà le modalità di ritiro della carta (simile ad una Postepay) presso l’ufficio postale.

Il primo pagamento con la carta deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024 per non perdere il contributo. La carta verrà ricaricata automaticamente. L’intero importo deve essere speso entro il 28 febbraio 2025.