Social media: ban per under 16 anche in Spagna

Il Primo Ministro Pedro Sanchez ha annunciato che verrà introdotto il divieto di accesso agli utenti con età inferiore ai 16 anni anche in Spagna. Per usare i social media sarà necessaria la verifica dell’età. Sono previste altre norme per proteggere i minori. La notizia è stata commentata da Elon Musk con una serie di insulti.

Cinque misure per i social media

Le novità sono state annunciate da Pedro Sanchez durante il World Governments Summit di Dubai. Il Primo Ministro spagnolo ha elencato un pacchetto di cinque misure per “proteggere i giovani dal far west digitale” che verranno presentate entro la prossima settimana. La prima è ispirata alla legge australiana. Gli utenti con età inferiore a 16 anni non potranno più accedere ai social media.

Ciò significa che le piattaforme dovranno implementare un sistema di verifica dell’età. Al momento non sono noti i social media che dovranno rispettare l’obbligo, ma l’elenco includerà sicuramente Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat e X. In caso di violazione della legge sono previste pesanti sanzioni.

Il Primo Ministro ha inoltre comunicato che i proprietari delle piattaforme saranno legalmente responsabili delle violazioni, se i contenuti illegali non verranno rimossi. La manipolazione dell’algoritmo e la diffusione di contenuti illegali diventerà un reato. Verrà anche implementato un sistema di tracciamento dell’odio.

Sanchez ha infine annunciato indagini su TikTok, Instagram e Grok. Il governo non ha la maggioranza al Parlamento, ma il principale partito di opposizione è favorevole al ban per i minori di 16 anni.

Commentando la notizia, Elon Musk ha scritto su X che Sanchez è un tiranno e un traditore del popolo spagnolo. Successivamente ha aggiunto che è un vero fascista totalitario.

Altri paesi europei potrebbero introdurre il divieto di accesso ai minori, tra cui Francia, Grecia, Portogallo, Danimarca, Austria, Regno Unito e Italia.