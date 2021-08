Social Media Marketing: corso completo in offerta

Tra i numerosi corsi offerti da Udemy, uno dei più interessanti e utili è sicuramente quello sul Social Media Marketing. Gli utenti possono approfittare dello sconto dell'89% per apprendere tutte le informazioni sull'argomento. Il corso è indirizzato anche a chi non ha nessuna esperienza, in quanto il docente partirà dalla basi per arrivare al livello più avanzato. Il costo è 9,99 euro fino al 18 agosto.

Social Media Marketing: corso completo con certificato

Giulio Rosati, Brand Manager con esperienza pluriennale di Social Media Marketing e fondatore dell'agenzia di digital marketing W-Mind, guiderà l'utente durante le 40 lezioni, suddivise in 8 sezioni, per un totale di circa 7 ore. Alla fine del corso il partecipante avrà imparato ad analizzare e definire il target, creare facilmente un sito, pianificare campagne di comunicazione ottimali, gestire campagne su Facebook e Instagram per portare traffico all'azienda. Questi sono alcuni degli obiettivi che si raggiungono con questo corso:

Evitare gli errori comuni che costano una fortuna a chi inizia per la prima volta

Analizzare il pubblico usando i dati

Condurre ricerche di mercato per validare i messaggi pubblicitari

Scrivere contenuti che convertono

Scegliere foto o video performanti

Creare un sito web di altissimo livello in un ora senza programmare

Creare una pagina Facebook e ottimizzarla

Creare campagne pubblicitarie su Facebook e Instagram

Usare la funzione di re-targeting di Facebook

Gestire e ottimizzare le campagne

Calcolare il ROI delle attività pubblicitarie

Al termine del corso, Udemy rilascerà un certificato. È possibile accedere ai materiali in qualsiasi momento (a vita) ed eventualmente usufruire del rimborso entro 30 giorni. Il costo è 9,99 euro (sconto 89%). La promozione scade il 18 agosto.