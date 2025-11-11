Social media vietati ai minori di 15 anni in Danimarca

La Danimarca potrebbe essere il primo paese europeo a limitare l’uso del social media. Il governo ha annunciato un accordo politico tra i vari partiti che prevede il divieto di accesso ai minori di 15 anni. La legge dovrà essere approvata dal Parlamento e firmata dal Re. Un simile ban entrerà in vigore il 10 dicembre in Australia per i minori di 16 anni.

Verifica dell’età anche in Danimarca

In base al Digital Services Act, le piattaforme devono impedire l’iscrizione ai minori di 13 anni. Il governo danese vuole alzare la soglia a 15 anni. Caroline Stage, Ministro della digitalizzazione, ha dichiarato che il 94% degli utenti con meno di 13 anni ha un profilo su almeno un social media. Quelli con età inferiore a 10 anni sono oltre il 50%.

La quantità di tempo che trascorrono online, la quantità di violenza e autolesionismo a cui sono esposti online è semplicemente un rischio troppo grande per i nostri figli. Le Big Tech hanno una quantità assurda di denaro a disposizione, ma semplicemente non sono disposti a investire nella sicurezza dei nostri figli, a investire nella sicurezza di tutti noi.

L’accordo politico è stato raggiunto tra i partiti di destra, centro e sinistra, ma è ovviamente necessaria l’approvazione a maggioranza in Parlamento. Ciò non avverrà in tempi brevi (quasi certamente non prima del 2026), in quanto devono essere chiariti diversi aspetti.

Innanzitutto occorre stabilire quali social media dovranno rispettare la legge. Devono inoltre essere predisposte norme a prova di “scappatoia”, ovvero obblighi che le piattaforme non potranno aggirare. L’unica certezza è l’età minima: 15 anni. Gli utenti con età compresa tra 13 e 15 anni potranno accedere ai social media solo con il consenso dei genitori.

Il problema principale è la verifica dell’età. In Danimarca quasi tutti i cittadini con età superiore a 13 anni possono utilizzare un sistema di identificazione elettronica e presto verrà annunciata un’app dedicata. Il Ministro ha specificato che non è possibile imporre l’uso dell’app, ma le aziende saranno obbligate ad implementare un metodo efficace per la verifica dell’età.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in Italia è stata scelta per testare l’app europea. Non sarà disponibile prima del 2026, quindi i siti per adulti dovranno utilizzare soluzioni di terze parti a partire da domani.