Soda PDF: la soluzione all-in-one per la gestione dei file PDF

Soda PDF è una soluzione software versatile per la gestione dei file PDF, che permette di modificare, unire, convertire, comprimere, firmare e proteggere i tuoi documenti in pochi clic, con funzionalità complete accessibile da desktop e da cloud.

Soda PDF offre accesso completo a tutte le sue funzionalità per 14 giorni al costo di 1,97 € ed un piano annuale al costo di con uno sconto del 55% rispetto al prezzo standard.

Le sue funzionalità includono la possibilità di modificare il testo e le immagini all’interno dei PDF, aggiungere annotazioni e commenti, e creare moduli compilabili. È panche possibile preparare e inviare i contratti per la firma elettronica direttamente attraverso Soda PDF. SodaPDF permette di creare PDF partendo da più di 300 formati di file, e di convertire PDF in Word, Excel, PPT e molti altri formati, consente inoltre di modificare il testo come un elaboratore di testo.

Un’altra delle funzionalità distintive di Soda PDF è il suo strumento OCR (Optical Character Recognition), che permette di convertire documenti scannerizzati in testo modificabile e ricercabile. Questo è particolarmente utile per digitalizzare documenti cartacei e renderli facilmente accessibili e modificabili, evitando di doverli riscrivere.

Inoltre, Soda PDF offre opzioni avanzate di sicurezza, come la protezione con password e la firma elettronica dei documenti, garantendo la sicurezza e l’autenticità dei file. Il software supporta anche la connessione con servizi cloud popolari, permettendo agli utenti di accedere e lavorare sui loro documenti da qualsiasi dispositivo.

Soda PDF si distingue anche per la sua interfaccia utente intuitiva, che rende l’utilizzo del software semplice sia per principianti che per utenti avanzati. Offre anche un servizio clienti 24/7 per assistere gli utenti in caso di domande o problemi.

