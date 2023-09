Soda PDF, prezzo scontato per creare, convertire e modificare PDF

L’utilizzo di Soda PDF, un software attualmente disponibile a un prezzo straordinario, ha reso la creazione, la conversione e la modifica dei PDF più semplice e accessibile che mai.

Il piano annuale viene attualmente offerto a un prezzo scontato da record di 59 euro, con una riduzione fino al 55% rispetto al costo originale di 139 euro!

Il piano annuale comprende elementi interessanti, come l’elaborazione illimitata dei documenti, l’accesso online illimitato, la conversione in diversi formati (Word, Excel, Powerpoint, immagini, ecc.), le password per proteggere i documenti e molto altro ancora.

In poche parole, avrai tutti gli strumenti necessari per lavorare sui tuoi documenti con una suite completa all-in-one.

Perché scegliere Soda PDF

Soda PDF è uno dei migliori concorrenti del settore e le condizioni del piano annuale sono estremamente vantaggiose.

Oltre ai vari servizi, puoi contare su una garanzia di rimborso di 30 giorni: se il piano annuale non soddisfa le tue esigenze, ti verrà rimborsata l’intera spesa.

Inoltre, avrai accesso a un servizio clienti gratuito. Potrai infatti contare su un servizio clienti attento e disponibile per qualsiasi esigenza.

Ricordiamo che Soda PDF non offre solo la possibilità di creare, modificare e convertire, ma anche di combinare e dividere i file.

Unire più PDF in uno solo o dividere un PDF in più documenti più piccoli è facile e piacevole. È possibile anche adottare misure di sicurezza per garantire la riservatezza dei documenti PDF, come la protezione con password o la crittografia.

Ci sono anche le firme digitali per autenticare i documenti PDF e sono disponibili funzionalità di markup e annotazione che ti consentono di sottolineare il testo, aggiungere note, frecce, forme e altri elementi per collaborare ai file PDF.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.