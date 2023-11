SodaPDF 360 Pro è in offerta: con il Black Friday risparmi il 40%

Hai sempre desiderato dire addio a complicati software per la gestione dei tuoi file? La soluzione pensata per te è SodaPDF: modificare, unire, convertire, comprimere, firmare e proteggere i tuoi documenti sarà semplice e veloce. Con SodaPDF puoi iniziare a creare file PDF a partire da oltre 300 tipi di file, proteggere documenti importanti tramite password a livello di crittografia a 256 bit.

La promozione SodaPDF attualmente in corso è del tutto speciale: puoi scegliere il piano annuale SodaPDF 360 PRO pagando solamente 6,50 €/mese, anzichè 10,83€, grazie al Black Friday. In alternativa, con soli 1,97 euro puoi avere direttamente sul tuo dispositivo il piano ad accesso completo per ridurre i tempi e procedere con l’ottimizzazione dei processi di editing.

SodaPDF: la soluzione per creare, convertire e modificare file

Ti piace personalizzare i tuo documenti? Puoi inserire con pochi e semplici click immagini, collegamenti, intestazioni e piè di pagina; procedure che senza un software adeguato richiedo tantissimo tempo. Non serve essere un esperto di editing: con SodaPDF puoi fare tutto questo senza difficoltà. Tantissimi utenti hanno deciso di utilizzare questo software perchè offre delle caratteristiche importanti, che non si limitano dunque solamente a riordinare, ruotare, spostare, eliminare o estrarre le pagine che più ti interessano dai file in PDF.

Con SodaPDF hai anche la possibilità di accedere ai tuoi file online o offline su qualsiasi piattaforma. Puoi infatti salvare su Dropbox, Google Drive, SharePoint o Evernote e completare il lavoro sullo smartphone. Ecco perchè parliamo di uno strumento indispensabile, la sua versatilità lo rende davvero unico.

Infine, puoi anche gestire i file in modo più intelligente proteggendo le tue informazioni attraverso misure di sicurezza elevate. Cancella o oscura informazioni sensibili, proteggi i file con una password o imposta autorizzazioni, esporta PDF in altri tipi di file o archivia i tuoi dati utilizzando il formato PDF/A. Inizia ad usare SodaPDF!

