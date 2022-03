Sogei down: molti problemi, ma non è un attacco cyber

Sogei (Società Generale d’Informatica S.p.A.) sta vivendo una giornata molto complicata, ma è molto importante l’aggiornamento che il team ha portato online per rasserenare tutti: sebbene si tratti di un problema tecnico decisamente evidente, il tutto non arriva in conseguenza di un qualsivoglia attacco cyber. Dato il contesto, si tratta di un aggiornamento tutt’altro che secondario e che consente di guardare quantomeno con più tranquillità a quanto sta succedendo.

Sogei comunica di non essere sottoposta ad alcun attacco cyber e che i servizi sono momentaneamente non disponibili per problemi tecnici. — Sogei (@Sogei_SpA) March 30, 2022

I problemi a Sogei sono ravvisabili da vari indizi:

il sito ufficiale non è raggiungibile ormai da alcune ore

irraggiungibile anche il sito dell’Agenzia delle Entrate

impossibile scaricare nuovi Green Pass o Authcode

è comparso un messaggio di allerta sul sito Sisal: “Si stanno verificando alcuni problemi tecnici, ci scusiamo per l’eventuale disturbo. Stiamo lavorando per risolverli nel più breve tempo possibile“

Le segnalazioni comparse online segnalano anche ulteriori problemi a cascata (da confermare) che tratteggiano un quadro meritevole di una riflessione ex-post: qualunque sia stato il malfunzionamento che sta mettendo a repentaglio i servizi erogati da Sogei, la cosa sta comportando conseguenze gravose e moltiplicate dal numero degli ambiti coinvolti.

La buona notizia è che non si tratta dello spettro della cybersecurity: cracker e ransomware sono al momento ipotesi da accantonare. La cattiva notizia, invece, è che non c’è solo la cybersecurity tra i problemi che possono fermare i servizi della PA. La questione della resilienza, insomma, è un tema che si pone a prescindere da quale sarà la causa che emergerà a servizi pienamente ripristinati.