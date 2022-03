Green Pass: problemi alla piattaforma dei certificati

Problemi per chi questo pomeriggio sta provando a recuperare il proprio Green Pass: la piattaforma nazionale che emette i certificati non funziona a dovere. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo restituisce un errore: Pagina non trovata o Il sistema non è al momento disponibile .

Impossibile scaricare il Green Pass: cosa succede?

L’invito è a riprovare più tardi. Un malfunzionamento del tutto simile a quello registrato poco più di un mese fa, a fine febbraio, risolto poi nel giro di poche ore.

Di conseguenza, risulta impossibile scaricare il Green Pass anche dalle applicazioni che consentono di farlo, inclusa IO, che mostra il messaggio: Ci sono dei problemi con la visualizzazione delle Certificazioni Verdi. I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio .

Come si legge in una risposta su Twitter del team, la responsabilità è da attribuire alla piattaforma nazionale e non all’app. I tecnici addetti alla sua gestione sono al lavoro per ripristinare il servizio nel minor tempo possibile.

… articolo in aggiornamento