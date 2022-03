Immuni facilita le ultime settimane di Green Pass

In attesa che il Green Pass venga definitivamente archiviato, Immuni ha introdotto una piccola novità a vantaggio di coloro i quali utilizzano l’app come portafoglio per custodire il proprio QR Code. Ognuno ha ormai scelto la propria strategia per conservare il certificato verde, ma Immuni si è dimostrato essere uno degli strumenti più comodi e immediati per reperire l’immagine e mostrarla laddove ne è richiesta l’esibizione per l’accesso a luoghi o eventi pubblici.

Certificati su Immuni

La novità è relativa ad una piccola riorganizzazione del menu tale per cui ora il QR Code può essere fissato sulla Home dell’applicazione. Insomma: per mostrare il QR Code sarà sufficiente aprire Immuni e la scacchiera del proprio certificato sarà immediatamente in bella vista. Diventa dunque sufficiente mettere Immuni sulla homescreen del proprio smartphone per avere il Green Pass sempre a portata di tap, raggiungibile con un solo tocco.

Meglio tardi che mai: l’idea di SOGEI (che cura lo sviluppo dell’app) è meritevole poiché offre un servizio ulteriormente migliorato a quanti hanno riposto fiducia nell’app e se ne sono serviti sia per il Green Pass che per il contact tracing. La nuova sezione “certificati” è una novità che si aggiunge al resto e che servirà fin quando sarà necessario esibire il certificato. Immuni non andrà in pensione fino a fine anno: il 31 dicembre è la data ultima oltre la quale l’app sarà dismessa ed i dati cancellati. Fino ad allora resterà a disposizione, nella speranza di non dover più essere utilizzata per offrire la propria assistenza in caso di nuove recidive della pandemia.