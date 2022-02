Green Pass, il sistema non è al momento disponibile

Il sito ufficiale dedicato al Green Pass non è al momento disponibile. Benché il sito sia regolarmente raggiungibile, quando si tenta di procedere con il download del proprio certificato si resta fermi di fronte ad una pagina che mostra un errore ed impedisce di procedere.

L’errore che si incontra sulla pagina è il seguente:

Tutto ciò succede dopo aver appena superato quota 250 milioni di Green Pass distribuiti, con poco più di mezzo milione di nuovi certificati scaricati ogni giorno. Fortunatamente il problema capita in un momento di calo tendenziale dei certificati, poiché la campagna vaccinale è ora in fase di stallo e la maggior parte delle persone ha ormai una certificazione duratura senza il bisogno di nuovi download. Quanti debbono però scaricare una certificazione nuova si trovano in queste ore impossibilitati ad averla e, pertanto, ad accedere a tutti i luoghi e servizi che la certificazione stessa consente di abilitare.

Anche il sistema di recupero dell’Authcode risulta bloccato. In assenza del sito, e nell’impossibilità di sfruttare medesimo servizio anche tramite app IO, non sembra possibile scaricare il Green Pass.

Il sito, una volta caricato, va automaticamente in “Errore 500”: questo problema impedisce seduta stante di accedere ai moduli da compilare per ottenere i dati. Chiunque lo avesse già in dote, invece, non avrà problema alcuno.

Abbiamo inoltre tentato di comunicare con il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute, ma dopo svariati minuti e a più riprese non siamo riusciti a metterci in contatto con l’operatore. Il problema potrebbe essere dovuto alle richieste in arrivo in questi minuti da parte di cittadini impossibilitati a fruire del servizio di download del Certificato Verde.

Aggiornamento ore 14.55

Su app IO è comparso un messaggio di errore che conferma i problemi in atto e spiega che “i tecnici della Piattaforma Nazionale del Ministero della Salute sono al lavoro per ripristinare il servizio”:

In aggiornamento…