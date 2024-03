Sognare in grande: Borroe Finance punta a 50x al lancio

Gli investitori hanno fissato l’ambizioso obiettivo di un’impennata di 50x per Borroe Finance ($ROE) dopo il lancio su DEX. Nel frattempo, Cardano (ADA) e Stellar (XLM) traggono forza dal più ampio rialzo del mercato per mettere a segno un rialzo sostanziale.

Scopriamo le forze che stanno dietro alle incredibili prestazioni di queste migliori criptovalute.

50X di profitto da Borroe Finance al momento del lancio

Gli investitori di criptovalute hanno nuovamente alzato le loro previsioni su Borroe Finance ($ROE) in vista del suo debutto su exchange.

In una recente previsione, gli operatori del mercato hanno espresso l’aspettativa di un profitto di 50x da parte di Borroe Finance ($ROE) non appena sarà quotata. Questa aspettativa potrebbe non essere superficiale, considerando che le prestazioni di $ROE in fase di prevendita le hanno fatto guadagnare un posto tra i migliori progetti DeFi.

L’utilità di Borroe Finance si estende a tutte le sfere del paesaggio virtuale decentralizzato, ossia Web3 e DeFi. Opera sulla blockchain Polygon come marketplace per i creatori di Web3 per scambiare i futuri guadagni con denaro contante. Dato che il web3 è la prossima evoluzione di internet, Borroe Finance attinge alla sua provvidenza e alla sua tecnologia AI all’avanguardia per offrire servizi innovativi agli utenti.

Gli appassionati e i creatori di DeFi traggono notevoli vantaggi da Borroe Finance, quindi gli investitori istituzionali possono sfruttare l’utilità di $ROE per ottenere profitti. I primi investitori possono trarre il massimo profitto da $ROE, soprattutto coloro che hanno partecipato all’inizio della prevendita, quando Borroe Finance veniva scambiato a 0,010 $ per token. Dopo un aumento del 90% fino al prezzo di 0,0190 $ al quarto stadio, si prospetta un’altra opportunità di ottenere un ROI del 110,5% prima che $ROE tocchi 0,040 $, rendendo Borroe Finance la migliore criptovaluta in cui investire oggi.

Aumento dei wallet attivi di Cardano con la fioritura della DeFi

L’attività degli utenti sulla blockchain di Cardano (ADA) ha raggiunto un picco negli ultimi 30 giorni, con i wallet attivi che hanno raggiunto quota 600.000 il 13 marzo. Questo aumento si traduce in un’impennata del 40% nell’arco di tempo indicato. Danogo, un osservatore dell’attività sulla catena, ha portato alla luce questo sviluppo il 13 marzo tramite un tweet sulla piattaforma X.

La piattaforma di intelligence dedicata a Cardano ha notato che a settembre 2023 i wallet attivi di ADA erano 297.000. Cardano (ADA) era valutato 0,24 $ prima del rialzo del mercato delle criptovalute in seguito all’annuncio degli ETF su BTC. Inoltre, il valore totale bloccato su Cardano (ADA) è passato da 60 milioni di dollari nel 2023 a 480 milioni di dollari, secondo i dati del 13 marzo.

Cardano (ADA) è salito del 10,1% da 0,69 $ a 0,76 $ tra il 6 e il 13 marzo. Gli esperti ritengono che ADA continuerà il rialzo fino a 0,80 $ nei prossimi giorni. Questa previsione prevede un imminente aumento del 5% del prezzo di Cardano (ADA).

Interesse e volume di Stellar suggeriscono un possibile rialzo del prezzo

L’interesse, l’attività di sviluppo, la volatilità, il prezzo, il volume e il grafico della capitalizzazione di mercato di Stellar (XLM) riflettono una propensione rialzista. Stellar (XLM) sembra pronta a continuare questo slancio, avendo mostrato prestazioni notevoli nell’ultima settimana e nell’ultimo mese. I dati di mercato del 13 marzo mostrano che Stellar (XLM) è rialzista, con indicatori e analisi che la favoriscono.

L’interesse verso XLM ha registrato una notevole impennata durante l’ultima sessione di trading, passando da 17,21 milioni a 32 milioni. Il volume è passato da 150 a 218 milioni di dollari. Inoltre, Stellar (XLM) vanta un’enorme capitalizzazione di mercato di 4,18 miliardi di dollari.

Stellar (XLM) ha guadagnato il 15,3% dal suo valore di mercato iniziale di 0,13 $ il 6 marzo a 0,15 $ il 12 marzo. Considerando il percorso del prezzo di Stellar (XLM), gli esperti prevedono che nei prossimi giorni toccherà quota 0,20 $. Questa previsione indica un aumento previsto del 25% del prezzo di XLM, presentando Stellar come una buona criptovaluta da acquistare.

