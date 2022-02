Solana inaugura Solana Pay il nuovo POS per accettare pagamenti SOL

Solana Labs ha da poco annunciato Solana Pay, il nuovo POS che permetterà a qualsiasi commerciante di accettare pagamenti in criptovaluta SOL. Una notizia particolarmente attesa che riflette, ancora una volta, l’attenzione che il mondo pone al settore crypto. Gli asset digitali continuano a entrare sempre di più nella vita quotidiana delle persone. Lungi dall’immaginario che vede le criptovalute appannaggio di soli investitori ed esperti, ma una moneta nuova ed efficace per acquistare e vendere. Commissioni convenienti e finalità quasi istantanea sono le due caratteristiche principali insite nella nuova soluzione offerta da Solana. Un’occasione speciale per seguire da vicino i successi di questa criptovaluta, magari investendo direttamente su Coinbase, la piattaforma exchange semplice, immediata e sicura per i tuoi asset digitali.

Solana Pay è la nuova soluzione POS per i pagamenti in SOL

In sostanza, Solana Pay è di fatto una soluzione applicabile ai pagamenti digitali per poter pagare e ricevere denaro direttamente in SOL. Si tratta di un POS che permette al commerciante di vendere i propri prodotti o servizi accettando la criptovaluta a compenso. Ecco come gli sviluppatori hanno presentato questa rivoluzione:

Un nuovo cliente entra nel tuo negozio alla ricerca dell’ultima versione di sneaker hot. Ce l’hai in magazzino, ed è entusiasta. Tira fuori lo smartphone e scansiona il codice QR nel tuo punto vendita per una transazione senza interruzioni. I fondi arrivano direttamente sul tuo conto commerciale alla velocità di un’email, a un costo vicino allo zero e inizi immediatamente a guadagnare interessi ad alto rendimento.

Quindi Solana Pay è un nuovo protocollo di pagamento decentralizzato, completamente aperto ed effettivamente peer-to-peer. L’obiettivo è quello di portare il denaro digitale in un sistema di rete senza censure e senza intermediari che tassano ogni transazione:

La premessa fondamentale alla base di Solana Pay – avvisano gli sviluppatori – è che il pagamento e la tecnologia sottostante vanno dall’essere un’utilità di servizio necessaria a un vero canale di comunicazione peer-to-peer tra il commerciante e il consumatore.

Insomma, pare proprio che il percorso verso la digitalizzazione crypto dei pagamenti non è solo iniziato, ma si trova già a buon punto. Quali sono perciò i vantaggi che potrebbe portare con sé Solana Pay e la sua adozione come strumento per accettare pagamenti? Possiamo sintetizzarli in 5 punti:

risparmio sui costi di rete;

generazione di rendimento DeFi;

zero responsabilità contro le frodi;

regolamento istantaneo;

proprietà della relazione con il cliente.

Sembra essere un'opportunità interessante.