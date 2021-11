Soldo Drive: la carta carburante DEFINITIVA per il tuo Business!

Soldo Drive è la soluzione definitiva per chi vuole avere il pieno controllo anche delle spese del carburante con la propria autovettura aziendale. Tutto questo è disponibile a soli 2 euro al mese.

Nelle scorse settimane abbiamo conosciuto il conto aziendale di Soldo, uno tra i più completi presenti nel mercato. Oggi invece vediamo la carta carburante richiedibile online con pochi click.

Soldo Drive: la carta carburante definitiva

Soldo Drive è una carta carburante che può essere utilizzata come sistema di pagamento in qualsiasi stazione di servizio abilitata ai circuiti Mastercard.

Con questa soluzione in pratica sarà possibile pagare il carburante della propria auto in qualsiasi stazione di servizio. Il discorso vale anche per le cosiddette pompe bianche.

Questo comporterà un risparmio visto che solitamente i distributori low-cost prevedono delle tariffe leggermente inferiori rispetto alle comuni pompe tradizionali.

Soldo Drive è abilitata anche all'acquisto di GPL e Metano, non solo Gasolio e Benzina come le tradizionali soluzioni.

Dunque se avete un'azienda con un parco veicoli commerciali alimentati a gas quella di Soldo sarà sicuramente una soluzione molto conveniente per voi.

Quanto costa?

L'interessante proposta di Soldo ha un costo davvero irrisorio! Stiamo parlando di appena 2 euro al mese. La soluzione per pagare il carburante dei propri veicoli aziendali è sicura al 100%. Per ogni carta richiesta per i vostri collaboratori o dipendenti sarà possibile stabilire un limite di spesa mensile, settimanale o giornaliera. Inoltre, la limitazione potrà essere anche per ogni singola operazione.

Per ogni risorsa della vostra azienda sarà possibile attribuire una carta Mastercard e voi da remoto potrete gestire e controllare tutte le spese effettuate.

Oltre al costo dei 2 euro mensili IVA esclusa, per ogni carta richiesta sarà necessario corrispondere un costo pari a 5 euro IVA inclusa.

La carta Soldo Drive è inoltre abilitata alle sole spese di carburante ed è ricaricabile tramite bonifico senza commissioni.