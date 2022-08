Soldo: il conto aziendale diventa SMART con queste funzioni

Ogni anno le aziende europee perdono 347 miliardi di euro a causa di processi di spesa obsoleti. Soldo è la piattaforma che semplifica le spese aziendali.

Pensata per aiutare le aziende di ogni dimensione, Soldo semplifica e centralizza la gestione dei costi aziendali attraverso l’utilizzo di carte prepagate e un’app innovativa che aiuta a controllare le spese, garantendo visibilità completa ed istantanea su tutte le uscite.

Grazie a Soldo, l’impresa può utilizzare un unico conto multiutente per gestire le spese fatte dai dipendenti, attraverso delle carte prepagate per i lavoratori.

Tutti i dati delle transazioni saranno digitalizzati e l’azienda potrà delegare, controllare e tracciare qualsiasi pagamento con un unico strumento. ​Dagli acquisti e-commerce, alla pubblicità online, ai costi di viaggio dei dipendenti.

Soldo offre soluzioni per tutte le tipologie di aziende, dalle microimprese alle big company. È possibile scegliere il piano che più si adatta alle esigenze della propria azienda tra START, PRO, PREMIUM ed ENTERPRISE.

Tra le principali funzionalità di Soldo

Possibilità di assegnare carte Mastercard ai collaboratori così da renderli autonomi nei pagamenti aziendali.

Impostazione dei limiti di spesa giornalieri, settimanali e mensili, e definizione delle categorie merceologiche.

Gestione via app e web per monitorare le transazioni in tempo reale.

Assegnazione di somme di denaro a dipendenti e team, distribuendole in base alle esigenze tramite dei wallet personalizzati.

Possibilità di caricare i dati delle transazioni in un file CSV ed importali in qualsiasi software di contabilità.

Tracciamento delle spese in modo capillare e possibilità di accedere a dati preziosi sui flussi di spesa grazie ad una reportistica avanzata.

Per attivare uno dei piani Soldo basterà seguire la procedura di registrazione a questo link.

Una volta effettuata la registarazione sarà possibile richiedere le carte prepagate di cui si necessita e riceverle via posta o, in altrenativa, creare delle carte virtuali da utilizzare per gli acquisti online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.