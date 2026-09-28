Sole e Luna potrebbero essere l'origine dei terremoti

Secondo nuove ricerche, gli scienziati hanno scoperto che sia il Sole che la Luna sono in grado di innescare dei “terremoti lenti” che rilasciano la loro energia molto più lentamente di quelli ordinali e sono impercettibili per noi che abitiamo la superficie. Questo perché la stella al centro del nostro sistema solare e il satellite naturale del nostro pianeta esercitano piccole, ma costanti forze mareali sulla crosta terrestre. Un’influenza definita dai ricercatori “lunisolare”.

“Sebbene queste sollecitazioni siano molto piccole, in genere dell’ordine di pochi kilopascal e paragonabili alla pressione di una leggera pressione manuale, è stato osservato che possono innescare terremoti lenti su alcune faglie“, affermano gli esperti che si sono concentrati completamente su questo studio.

I ricercatori parlano di risonanze che possono innescare eventi lenti, simili a quando dai passare un dito bagnato sul bordo di un bicchiere di vino per produrre un suono. L’unica differenza è che questo accade su scala planetaria. Ciò che hanno fatto è analizzare lo slittamento, lo scorrimento e l’attrito che avvengono alle interfacce delle placche tettoniche attraverso simulazioni con un modello a molla e blocco e attrito dipendente dalla velocità e dallo stato.

“Il fatto che l’equivalente di una pacca sulla spalla possa innescare eventi sismici dipende anche dal tipo di faglia modellata: una faglia che scorre a una velocità stabile ma che può essere facilmente spinta fuori dalla sua ‘zona di comfort’“, hanno spiegato gli esperti di Science Alert.

Un aumento della sua velocità provoca quindi una diminuzione dell’attrito all’interfaccia della linea di faglia , il che può amplificare lo scorrimento – nel modello, abbastanza da produrre eventi di scorrimento “veloci” oltre a quelli lenti. Nel complesso, il tipo di terremoto prodotto dipende dalle proprietà di attrito relative della faglia, in quanto risponde a due fattori principali, suggeriscono i ricercatori: l’ampiezza (intensità) e il periodo (durata) della perturbazione mareale.

Sole e Luna potrebbero fornire informazioni sui terremoti

Lo studio dell’influenza che Sole e Luna hanno sulla terra nel generare “terremoti lenti” potrebbe fornire informazioni importanti sui futuri terremoti.

Gli stessi ricercatori sostengono che i terremoti lenti nelle zone di subduzione eccezionalmente attive del bacino del Pacifico “forniscono preziose informazioni sull’accumulo e il rilascio di stress lungo l’interfaccia tra le placche e sono quindi di grande rilevanza per valutare il potenziale di rottura e l’estensione spaziale dei futuri terremoti di megaspinta“.