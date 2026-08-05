 Solo 1€ al mese per creare un sito e-commerce con IONOS
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Solo 1€ al mese per creare un sito e-commerce con IONOS

Ti serve solo 1€ al mese per creare un sito e-commerce perfetto grazie alla nuova promozione di IONOS, uno tra i migliori provider hosting.
Solo 1€ al mese per creare un sito e-commerce con IONOS
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Ti serve solo 1€ al mese per creare un sito e-commerce perfetto grazie alla nuova promozione di IONOS, uno tra i migliori provider hosting.
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Hai in testa un progetto da mettere online? Approfitta subito dell’ottima offerta che IONOS ha dedicato a te per creare un sito e-commerce perfetto a partire da 1 euro al mese! La promozione è decisamente interessante perché stiamo parlando del provider hosting numero 1 in Europa. Inoltre, realizzare il tuo negozio online richiederà solo pochi clic grazie alle funzionalità di intelligenza artificiale integrate.

Crea il tuo e-commerce da 1€/me

Con oltre 6.500.000 clienti in tutto il mondo, IONOS è il miglior e-commerce, leader del settore in Europa. La sua strategia è permetterti di realizzare il tuo negozio online in pochi step. Genererai il tuo sito web con l’intelligenza artificiale in pochi semplici passi o selezionando tra centinaia di template già pronti, a tua completa disposizione e perfettamente integrati nell’ecosistema.

Attiva diversi metodi di pagamento per permettere ai tuoi prossimi clienti di pagare i loro acquisti nel tuo negozio online in totale facilità e sicurezza. La gestione degli ordini e delle spedizioni è facile e intuitiva grazie a un sistema che offre una panoramica chiara dei prodotti e delle vendite grazie ad app mobile e dashboard intuitiva. Creare il tuo sito e-commerce con IONOS è veloce e divertente!

Tutti i piani IONOS per creare il tuo sito e-commerce

Vediamo quindi tutti i piani per creare il tuo sito e-commerce con IONOS a un prezzo super conveniente, a partire da solo 1 euro al mese.

  • Pacchetto Plus a 1 euro al mese, anziché 32 euro:
    • 5.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno
    • Dominio incluso il 1° anno
    • Casella e-mail con 12 GB
    • Metodi di pagamento e spedizione integrati
    • Vendite su Facebook e Instagram
    • Pubblicità su TikTok
    • Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar
    • SiteAnalytics
    • Gestione del negozio online tramite app
    • Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping
    • Strumento per prenotazioni online integrato
    • Generatore di testi IA
Crea il tuo e-commerce a 1€/me
  • Pacchetto Pro a 32 euro al mese, anziché 65 euro:
    • 10.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno
    • Dominio incluso il 1° anno
    • Casella e-mail con 50 GB e sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi
    • Metodi di pagamento e spedizione integrati
    • Vendite su Facebook e Instagram
    • Pubblicità su TikTok
    • Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar
    • SiteAnalytics Plus
    • Gestione del negozio online tramite app
    • Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping
    • Strumento per prenotazioni online integrato
    • Generatore di testi IA
    • Preferiti, lista dei desideri e filtri per i prodotti
    • Impostazioni SEO avanzate
    • Ottimizzazione SEO con rankingCoach Standard
Crea il tuo e-commerce a 32€/me
  • Pacchetto Expert a 42 euro al mese, anziché 92 euro:
    • Articoli e prodotti digitali illimitati fino a 10 GB ciascuno
    • Dominio incluso il 1° anno
    • Casella e-mail con 50 GB e sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi
    • Metodi di pagamento e spedizione integrati
    • Vendite su Facebook e Instagram
    • Pubblicità su TikTok
    • Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar
    • SiteAnalytics Plus
    • Gestione del negozio online tramite app
    • Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping
    • Strumento per prenotazioni online integrato
    • Generatore di testi IA
    • Preferiti, lista dei desideri e filtri per i prodotti
    • Impostazioni SEO avanzate
    • Ottimizzazione SEO con rankingCoach Standard
    • Sconti per grandi quantità di prodotti, gruppi di clienti e tanto altro
Crea il tuo e-commerce a 42€/me

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 5 ago 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
5 ago 2026
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