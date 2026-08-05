Solo 1€ al mese per creare un sito e-commerce con IONOS

Hai in testa un progetto da mettere online? Approfitta subito dell’ottima offerta che IONOS ha dedicato a te per creare un sito e-commerce perfetto a partire da 1 euro al mese! La promozione è decisamente interessante perché stiamo parlando del provider hosting numero 1 in Europa. Inoltre, realizzare il tuo negozio online richiederà solo pochi clic grazie alle funzionalità di intelligenza artificiale integrate.

Con oltre 6.500.000 clienti in tutto il mondo, IONOS è il miglior e-commerce, leader del settore in Europa. La sua strategia è permetterti di realizzare il tuo negozio online in pochi step. Genererai il tuo sito web con l’intelligenza artificiale in pochi semplici passi o selezionando tra centinaia di template già pronti, a tua completa disposizione e perfettamente integrati nell’ecosistema.

Attiva diversi metodi di pagamento per permettere ai tuoi prossimi clienti di pagare i loro acquisti nel tuo negozio online in totale facilità e sicurezza. La gestione degli ordini e delle spedizioni è facile e intuitiva grazie a un sistema che offre una panoramica chiara dei prodotti e delle vendite grazie ad app mobile e dashboard intuitiva. Creare il tuo sito e-commerce con IONOS è veloce e divertente!

Tutti i piani IONOS per creare il tuo sito e-commerce

Vediamo quindi tutti i piani per creare il tuo sito e-commerce con IONOS a un prezzo super conveniente, a partire da solo 1 euro al mese.

Pacchetto Plus a 1 euro al mese , anziché 32 euro: 5.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno Dominio incluso il 1° anno Casella e-mail con 12 GB Metodi di pagamento e spedizione integrati Vendite su Facebook e Instagram Pubblicità su TikTok Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar SiteAnalytics Gestione del negozio online tramite app Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping Strumento per prenotazioni online integrato Generatore di testi IA

, anziché 32 euro:

Pacchetto Pro a 32 euro al mese , anziché 65 euro: 10.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno Dominio incluso il 1° anno Casella e-mail con 50 GB e sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi Metodi di pagamento e spedizione integrati Vendite su Facebook e Instagram Pubblicità su TikTok Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar SiteAnalytics Plus Gestione del negozio online tramite app Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping Strumento per prenotazioni online integrato Generatore di testi IA Preferiti, lista dei desideri e filtri per i prodotti Impostazioni SEO avanzate Ottimizzazione SEO con rankingCoach Standard

, anziché 65 euro:

Pacchetto Expert a 42 euro al mese , anziché 92 euro: Articoli e prodotti digitali illimitati fino a 10 GB ciascuno Dominio incluso il 1° anno Casella e-mail con 50 GB e sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi Metodi di pagamento e spedizione integrati Vendite su Facebook e Instagram Pubblicità su TikTok Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar SiteAnalytics Plus Gestione del negozio online tramite app Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping Strumento per prenotazioni online integrato Generatore di testi IA Preferiti, lista dei desideri e filtri per i prodotti Impostazioni SEO avanzate Ottimizzazione SEO con rankingCoach Standard Sconti per grandi quantità di prodotti, gruppi di clienti e tanto altro

, anziché 92 euro: