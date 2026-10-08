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Solo 1€ al mese per creare il tuo sito e-commerce

Hai bisogno solo di 1€ al mese per creare e gestire il tuo sito e-commerce di successo grazie a questa soluzione incredibile e vantaggiosa.
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IONOS
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Dimenticati di chi ti ha detto che per realizzare il tuo progetto online ci vuole una fortuna in tempo e denaro. Oggi ci vuole solo 1 euro al mese per creare e gestire il tuo sito e-commerce. Cosa stai aspettando? Approfitta dell’offerta di IONOS per accedere a un mondo di funzionalità incredibili in grado di assicurarti tutto il necessario per partire completamente da zero nella realizzazione delle tue.

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In pochi step hai un negozio online vero e proprio generato grazie alle funzionalità di intelligenza artificiale o attraverso la selezione di centinaia di template già pronti. Inoltre, puoi integrare diversi metodi di pagamento per garantire a tutti i tuoi futuri clienti la possibilità di acquistare pagando come preferiscono. Infine, puoi accedere a una panoramica chiara dei prodotti e delle vendite oltre che a un servizio di marketing professionale per gestire concorrenza e vendite tramite social.

Creare il tuo sito e-commerce è facile ed economico

Con IONOS creare il tuo sito e-commerce proprio come vuoi tu è facile ed economico. Sfrutta subito l’offerta di 1€ al mese e ottieni tutto quello che ti serve per il successo. Scopri le funzionalità incluse in questo piano in promozione:

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  • Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar
  • SiteAnalytics
  • Gestione del negozio online tramite app
  • Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping
  • Strumento per prenotazioni online integrato
  • Generatore di testi IA
    • grazie all’intelligenza artificiale generi il tuo sito web e ottieni testi e immagini ad hoc

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 ott 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
8 ott 2026
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