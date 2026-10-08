Solo 1€ al mese per creare il tuo sito e-commerce

Dimenticati di chi ti ha detto che per realizzare il tuo progetto online ci vuole una fortuna in tempo e denaro. Oggi ci vuole solo 1 euro al mese per creare e gestire il tuo sito e-commerce. Cosa stai aspettando? Approfitta dell’offerta di IONOS per accedere a un mondo di funzionalità incredibili in grado di assicurarti tutto il necessario per partire completamente da zero nella realizzazione delle tue.

In pochi step hai un negozio online vero e proprio generato grazie alle funzionalità di intelligenza artificiale o attraverso la selezione di centinaia di template già pronti. Inoltre, puoi integrare diversi metodi di pagamento per garantire a tutti i tuoi futuri clienti la possibilità di acquistare pagando come preferiscono. Infine, puoi accedere a una panoramica chiara dei prodotti e delle vendite oltre che a un servizio di marketing professionale per gestire concorrenza e vendite tramite social.

Creare il tuo sito e-commerce è facile ed economico

Con IONOS creare il tuo sito e-commerce proprio come vuoi tu è facile ed economico. Sfrutta subito l’offerta di 1€ al mese e ottieni tutto quello che ti serve per il successo. Scopri le funzionalità incluse in questo piano in promozione:

5.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno

Dominio incluso il 1° anno scegli un nome di dominio e crea il tuo indirizzo e-mail aziendale con certificato SSL incluso per mostrare agli utenti che il tuo sito web è sicuro

Casella e-mail con 12 GB

Metodi di pagamento e spedizione integrati offri ai tuoi clienti la massima libertà con una vasta gamma di opzioni di pagamento come PayPal, carta di credito, bonifico e molto altro ancora

Vendite su Facebook e Instagram

Pubblicità su TikTok

Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar

SiteAnalytics

Gestione del negozio online tramite app

Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping

Strumento per prenotazioni online integrato

Generatore di testi IA grazie all’intelligenza artificiale generi il tuo sito web e ottieni testi e immagini ad hoc

