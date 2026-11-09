 Solo 1€ per realizzare il tuo sito e-commerce da zero con IONOS
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Solo 1€ per realizzare il tuo sito e-commerce da zero con IONOS

Solo con IONOS e tutte le sue funzionalità incluse puoi realizzare il tuo sito e-commerce da zero a partire da solo 1€ al mese, per 6 mesi.
Solo 1€ per realizzare il tuo sito e-commerce da zero con IONOS
Informatica Cloud & Hosting
Solo con IONOS e tutte le sue funzionalità incluse puoi realizzare il tuo sito e-commerce da zero a partire da solo 1€ al mese, per 6 mesi.
Canva
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

IONOS è la soluzione con tantissime funzionalità integrate che ti permette di realizzare il tuo sito e-commerce da zero a partire da solo 1 euro al mese, per i primi 6 mesi. Al termine della promozione, l’abbonamento si rinnoverà a partire da soli 32 euro al mese, tutto incluso. Cosa stai aspettando? Cogli al volo l’occasione che ti permette di dare vita ai tuoi progetti online.

Crea il tuo sito da 1€/mese

Con IONOS Plus a solo 1 euro al mese hai un pacchetto popolare pensato per chi vuole creare un negozio online personalizzato, senza dover pensare proprio a nulla. Questo piano include:

  • 5.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno
  • Dominio incluso il 1° anno
  • Casella e-mail con 12 GB
  • Metodi di pagamento e spedizione integrati
  • Vendite su Facebook e Instagram
  • Pubblicità su TikTok
  • Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar
  • SiteAnalytics
  • Gestione del negozio online tramite app
  • Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping
  • Strumento per prenotazioni online integrato
  • Generatore di testi IA

Se cerchi qualcosa di più per realizzare il tuo sito e-commerce

Invece, se cerchi qualcosa di più professionale per realizzare il tuo sito e-commerce allora IONOS ha da proporti due pacchetti pensati proprio per chi vuole di più.

  • Scegli IONOS Pro a soli 32 euro al mese, per 6 mesi, se vuoi creare un negozio online con funzioni aggiuntive e strumenti SEO integrati:
    • 10.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno
    • Dominio incluso il 1° anno
    • Casella e-mail con 50 GB e sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi
    • Metodi di pagamento e spedizione integrati
    • Vendite su Facebook e Instagram
    • Pubblicità su TikTok
    • Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar
    • SiteAnalytics Plus
    • Gestione del negozio online tramite app
    • Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping
    • Strumento per prenotazioni online integrato
    • Generatore di testi IA
    • Preferiti, lista dei desideri e filtri per i prodotti
    • Impostazioni SEO avanzate
    • Ottimizzazione SEO con rankingCoach Standard
  • Scegli IONOS Expert a solo 42 euro al mese, per 6 mesi, se vuoi una soluzione completa, ideale per sfruttare tutto :
    • Articoli e prodotti digitali illimitati fino a 10 GB ciascuno
    • Dominio incluso il 1° anno
    • Casella e-mail con 50 GB e sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi
    • Metodi di pagamento e spedizione integrati
    • Vendite su Facebook e Instagram
    • Pubblicità su TikTok
    • Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar
    • SiteAnalytics Plus
    • Gestione del negozio online tramite app
    • Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping
    • Strumento per prenotazioni online integrato
    • Generatore di testi IA
    • Preferiti, lista dei desideri e filtri per i prodotti
    • Impostazioni SEO avanzate
    • Ottimizzazione SEO con rankingCoach Standard
    • Sconti per grandi quantità di prodotti, gruppi di clienti e tanto altro

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 nov 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Siri diventerà un vero agente AI con iOS 27.3

Siri diventerà un vero agente AI con iOS 27.3
Windows 11, novità per Sticky Keys e Filter Keys: cosa cambia

Windows 11, novità per Sticky Keys e Filter Keys: cosa cambia
Windows 11 26H2: nuova ricerca vicina al debutto

Windows 11 26H2: nuova ricerca vicina al debutto
Muse Spaces: conversazioni su specifici argomenti

Muse Spaces: conversazioni su specifici argomenti
Siri diventerà un vero agente AI con iOS 27.3

Siri diventerà un vero agente AI con iOS 27.3
Windows 11, novità per Sticky Keys e Filter Keys: cosa cambia

Windows 11, novità per Sticky Keys e Filter Keys: cosa cambia
Windows 11 26H2: nuova ricerca vicina al debutto

Windows 11 26H2: nuova ricerca vicina al debutto
Muse Spaces: conversazioni su specifici argomenti

Muse Spaces: conversazioni su specifici argomenti
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
9 nov 2026
Link copiato negli appunti