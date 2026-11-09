Solo 1€ per realizzare il tuo sito e-commerce da zero con IONOS

IONOS è la soluzione con tantissime funzionalità integrate che ti permette di realizzare il tuo sito e-commerce da zero a partire da solo 1 euro al mese, per i primi 6 mesi. Al termine della promozione, l’abbonamento si rinnoverà a partire da soli 32 euro al mese, tutto incluso. Cosa stai aspettando? Cogli al volo l’occasione che ti permette di dare vita ai tuoi progetti online.
Con IONOS Plus a solo 1 euro al mese hai un pacchetto popolare pensato per chi vuole creare un negozio online personalizzato, senza dover pensare proprio a nulla. Questo piano include:
- 5.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno
- Dominio incluso il 1° anno
- Casella e-mail con 12 GB
- Metodi di pagamento e spedizione integrati
- Vendite su Facebook e Instagram
- Pubblicità su TikTok
- Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar
- SiteAnalytics
- Gestione del negozio online tramite app
- Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping
- Strumento per prenotazioni online integrato
- Generatore di testi IA
Se cerchi qualcosa di più per realizzare il tuo sito e-commerce
Invece, se cerchi qualcosa di più professionale per realizzare il tuo sito e-commerce allora IONOS ha da proporti due pacchetti pensati proprio per chi vuole di più.
- Scegli IONOS Pro a soli 32 euro al mese, per 6 mesi, se vuoi creare un negozio online con funzioni aggiuntive e strumenti SEO integrati:
- 10.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno
- Dominio incluso il 1° anno
- Casella e-mail con 50 GB e sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi
- Metodi di pagamento e spedizione integrati
- Vendite su Facebook e Instagram
- Pubblicità su TikTok
- Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar
- SiteAnalytics Plus
- Gestione del negozio online tramite app
- Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping
- Strumento per prenotazioni online integrato
- Generatore di testi IA
- Preferiti, lista dei desideri e filtri per i prodotti
- Impostazioni SEO avanzate
- Ottimizzazione SEO con rankingCoach Standard
- Scegli IONOS Expert a solo 42 euro al mese, per 6 mesi, se vuoi una soluzione completa, ideale per sfruttare tutto :
- Articoli e prodotti digitali illimitati fino a 10 GB ciascuno
- Dominio incluso il 1° anno
- Casella e-mail con 50 GB e sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi
- Metodi di pagamento e spedizione integrati
- Vendite su Facebook e Instagram
- Pubblicità su TikTok
- Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar
- SiteAnalytics Plus
- Gestione del negozio online tramite app
- Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping
- Strumento per prenotazioni online integrato
- Generatore di testi IA
- Preferiti, lista dei desideri e filtri per i prodotti
- Impostazioni SEO avanzate
- Ottimizzazione SEO con rankingCoach Standard
- Sconti per grandi quantità di prodotti, gruppi di clienti e tanto altro