Solo 113€ per il Mini PC compatto e versatile di BMAX

C’è un’offerta su Amazon che ti permette di acquistare un Mini PC compatto, completo e versatile al prezzo stracciato di soli 113 euro. Si tratta del modello BMAX MaxMini B1 Pro, promosso con un voto medio superiore a 4/5 in oltre 1.100 recensioni pubblicate sull’e-commerce. Ha tutto ciò che serve per gestire le operazioni di base della produttività (editing documenti, posta elettronica ecc.), per navigare e per l’intrattenimento multimediale nel tempo libero. Non lasciarti sfuggire l’occasione e mettilo sulla tua scrivania: ti basta attivare il coupon dedicato disponibile in questo momento.

BMAX MaxMini B1 Pro: il Mini PC è in offerta

Ecco quali sono le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate da, comparto hardware: processore Intel Celeron N4000 con GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM DDR4, 128 GB di memoria interna eMMC per lo storage, connettività WiFi, Bluetooth 4.2 ed Ethernet, porte USB 3.0 e 2.0, slot microSD, jack audio, uscite video HDMI e VGA con supporto alla risoluzione 4K. Dai un’occhiata alla scheda del prodotto per saperne di più.

Per acquistare BMAX MaxMini B1 Pro al al prezzo stracciato di soli 113 euro non devi solo attivare il coupon sconto che trovi sull’e-commerce. Il Mini PC ha disponibilità immediata ed è spedito direttamente da Amazon, con la consegna gratuita prevista già entro domani se lo ordini adesso.

All’interno della scatola trovi anche l’adattatore per l’alimentazione, il manuale utente, un cavo HDMI per il collegamento al monitor e la staffa metallica per l’eventuale montaggio dietro allo schermo. Scopri di più nella pagina dedicata.