Solo 24€ per uno smartwatch che rimpiazza lo smartphone: su Amazon

Occasione ghiotta e da non perdere se desideri un polso altamente tech. Con lo smartwatch di Csasan non ci sono dubbi: hai tutto ciò che ti occorre tanto da poter dimenticare lo smartphone in tasca. Funzioni per salute e sport ma soprattutto per la vita quotidiana come chiamate Bluetooth e tanto altro ancora. Non perdere il doppio sconto su Amazon, con un doppio ribasso del 70% + 20% porti a casa il tuo gioiellino a soli 23,99 euro.

Smartwatch con chiamate Bluetooth e tanto altro

Spesa minima ma resa massima con questo modello di Csasan. Non sarà un marchio super conosciuto ma non lascia niente da parte con questo smartwatch che, una volta indossato, non ti priva di alcuna funzione interessante. Anzitutto è disponibile in colorazione nera e le sue dimensioni sono ideali sia per un polso maschile che femminile, così da poterlo indossare sempre e comunque.

Sotto questo punto di vista non farti problemi dal momento che hai una batteria che ti accompagna fino a 7 giorni con una semplice ricarica. Usalo dalla mattina alla sera e conosci sia il tuo corpo che la tua salute sfruttando a pieno i suoi sensori integrati. Tra le 112 modalità di allenamento, il cardiofrequenzimetro, il monitor del sonno e tutto il resto? Come avere un personal coach a tua completa disposizione.

Il bello è che questo watch non si risparmia sotto nessun punto di vista. Con funzioni come le notifiche smart rimane aggiornato su app e email e tutto il resto mentre con le chiamate Bluetooth, comunichi con amici e parenti direttamente dal polso. Lo smartphone? Lascialo in tasca: non è più utile!

Doppio sconto su Amazon

La promozione è troppo buona per lasciarla al caso. Collegati subito su Amazon se sei interessato e acquista questo smartwatch di Csasan a soli 23,99 euro spuntando il coupon aggiuntivo del 20%.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con Prime.