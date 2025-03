Solo 316€ per un Apple Watch Series 9 con la Festa delle Offerte di Primavera Prime

L’ottimo Apple Watch Series 9 GPS + Cellular è in promozione speciale grazie alla Festa delle Offerte di Primavera Prime. Cosa stai aspettando? Acquistalo subito a soli 316€, invece di 519€! Un ottimo risparmio che ottieni solo su Amazon se sei un cliente Prime. Tra l’altro, grazie all’iscrizione a questo servizio, hai anche la consegna gratuita inclusa.

Con una cassa in alluminio da 45mm e un display Retina always-on hai tutte le informazioni a tua completa disposizione, pronte alla consultazione in qualsiasi momento. Inoltre, la luminosità è perfetta anche sotto la luce diretta del sole. Indossalo anche durante l’allenamento o al mare, è impermeabile all’acqua e alla polvere. Insomma, un vero gioiellino.

Apple Watch Series 9 GPS + Cellular: prezzo pazzo con le Offerte di Primavera

Potrai monitorare i parametri della tua salute, effettuare un elettrocardiogramma direttamente dal polso ed essere avvisato se qualcosa non va bene. Inoltre, potrai anche rispondere a chiamate e messaggi direttamente dal tuo polso, senza dover prendere lo smartphone.

