 Solo 34€ per gli Auricolari Marley House of Little Bird su Amazon
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Solo 34€ per gli Auricolari Marley House of Little Bird su Amazon

Grazie ad Amazon e alle Offerte di Primavera Prime gli Auricolari Marley House of Little Bird, con audio pazzesco, ti costano solo 34€.
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Tecnologia Audio Hifi
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Gli Auricolari Marley House of Little Bird abbracciano un design naturale alla tecnologia audio superiore. Oggi li trovi a un prezzo incredibilmente vantaggioso su Amazon grazie alle Offerte di Primavera Prime. Un’occasione unica da prendere al volo se cerchi un ottimo rapporto qualità-prezzo. Mettili in carrello a soli 34,99 euro, invece di 49,99 euro. Si tratta di un buon risparmio.

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Grazie alla custodia di ricarica, pratica e potente, questi auricolari offrono fino a 24 ore di musica totali. Con una sola carica, ogni auricolare offre fino a 6 ore di ascolto non-stop. Dotati di comandi touch intuitivi, garantiscono un controllo totale una volta indossati. Potrai regolare il volume, passare alla traccia successiva, riprodurre contenuti, mettere in pausa e rispondere alle chiamate senza mai usare lo smartphone.

Marley House of Little Bird True Wireless Bluetooth Earbuds - Auricolari IPX4 con Microfono Integrato, 24 Ore di Autonomia, Cuffie In-Ear, Ricarica Rapida USB-C, Materiali Sostenibili, Crema

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Dotati di un microfono professionale integrato, questi auricolari assicurano chiamate e riunioni dall’audio impeccabile e senza interruzioni ovunque tu sia. Oltre alla tecnologia, i Marley House of Little Bird sono amici dell’ambiente perché realizzati con bambù e plastica riciclata. Inoltre, il tuo acquisto aiuta a piantare un albero. Insomma, un progetto davvero interessante.

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I driver potenti assicurano un audio avvolgente, dai bassi profondi e dagli alti cristallini. Ogni volta che li estrai dalla custodia di ricarica e li indossi, si connettono immediatamente al tuo dispositivo. Non perdere altro tempo! Ordina ora i Marley House of Little Bird a soli 34,99 euro su Amazon.

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Pubblicato il 16 mar 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
16 mar 2026
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