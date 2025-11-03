 Solo 3€ al mese per una protezione completa: AVG Internet Security in offerta
Metti al sicuro PC, smartphone e tablet con AVG Internet Security: proteggi fino a 10 dispositivi con il 60% di sconto il primo anno.
Metti al sicuro PC, smartphone e tablet con AVG Internet Security: proteggi fino a 10 dispositivi con il 60% di sconto il primo anno.

Metti al sicuro i tuoi dispositivi con una delle soluzioni antivirus più apprezzate al mondo. AVG Internet Security è ora disponibile in promozione a soli 37,60 euro per il primo anno, ovvero 3,13 euro al mese grazie a uno sconto del ben 60%. Con questa offerta potrai proteggere fino a 10 dispositivi, inclusi PC, smartphone e tablet. In più, hai sempre la garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Protezione avanzata, prezzo imbattibile

AVG Internet Security è tra i principali software antivirus, in grado di offrire soluzioni di protezione avanzate: può bloccare virus, malware, ransomware e spyware prima che possano danneggiare i tuoi dati. In più, integra una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale che riconosce in modo proattivo le nuove minacce.

A ciò si aggiungono due funzionalità davvero utili: si tratta di LinkScanner, che evita i siti web pericolosi esaminando i collegamenti e rilevando frammenti di virus e malware, e Protezione Web, che invece controlla i file per rilevare potenziali minacce nascoste prima di scaricarli nel computer.

Altre funzionalità utili sono “Protezione comportamento”, che invia avvisi in tempo reale se un software agisce in modo sospetto; “Firewall Potenziato” mantiene al sicuro file e foto personali; “Protezione Ransomware” e “Password Protection” impediscono a malintenzionati di accedere ai tuoi dati sensibili o modificarli; Wi-Fi Guard ti avvisa se ti connetti a reti non protette; “Protezione email” blocca allegati pericolosi e previene attacchi di phishing; Toolbar Remover rimuove estensioni potenzialmente dannose.

La promozione è davvero ghiotta: con poco più di 3 euro al mese, mantieni al sicuro tutti i tuoi dispositivi da qualsiasi minaccia, che si tratti di virus, malware, ransomware o tentativi di phishing. Abbonati ad AVG Internet Security e risparmia il 60% sul primo anno di abbonamento. Se non fossi soddisfatto del servizio, puoi sempre recedere entro 30 giorni.

Pubblicato il 3 nov 2025

Eleonora Busi
Pubblicato il
3 nov 2025
