Solo Leveling: Arise è fuori! Scaricalo grazie a una VPN (versione demo)

Il 21 marzo scorso Netmarble ha annunciato il via alla preregistrazioni di Solo Leveling: Arise, il gioco ispirato a Solo Leveling, light novel sudcoreana disponibile su Netflix. In attesa del lancio globale che dovrebbe avvenire il prossimo 5 maggio, è possibile dunque provare una demo del gioco. C’è solo un piccolo dettaglio da considerare: al momento la demo è disponibile solo in Canada.

Se vuoi provare la demo di Solo Leveling: Arise qui in Italia hai bisogno di attivare una VPN, il servizio che ti consente di simulare una connessione da un altro Paese. In questo caso dovrai connetterti a un server VPN posizionato in Canada. Tra le migliori soluzioni segnaliamo NordVPN, punto di riferimento nel settore, oggi disponibile in offerta a 3,69 euro al mese per due anni invece di 8,29 euro.

Come provare la demo di Solo Leveling: Arise con una VPN

Segue ora una breve ma esaustiva guida che ti consentirà di provare la demo di Solo Leveling: Arise con una VPN:

Attiva una VPN: come accennato qui sopra, ci sentiamo di consigliarti NordVPN per l’eccellente servizio offerto. Al momento il piano di due anni è in offerta a 3,69 euro al mese anziché 8,29 euro, con sconti fino al 68% e 3 mesi extra gratis. Seleziona un server VPN posizionato in Canada, in modo da simulare una connessione dal Paese in cui è disponibile la demo di Solo Leveling: Arise. Collegati a sololeveling.netmarble.com, dopodiché effettua la preregistrazione.

È tutto. Se hai seguito i passaggi in maniera corretta, sarai in grado di provare la demo del nuovo attesissimo gioco.