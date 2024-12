Solo Online Sky + Netflix a prezzo imbattibile: solamente 15,90€

Oggi un’offerta imperdibile è pronta a rivoluzionare la tua voglia di intrattenimento. Risparmia subito scegliendo Sky + Netflix a soli 15,90€ al mese, per 18 mesi. Si tratta di un’occasione unica a un prezzo davvero irresistibile. Attivala adesso solo online! Sta andando a ruba ed è un ottimo regalo per te e per la tua famiglia.

Grazie a questa opzione hai subito accesso a un’ampia varietà di contenuti tra cui:

Sky TV : con serie TV originali, show, documentari e news di Sky;

: con serie TV originali, show, documentari e news di Sky; Netflix : con film, serie TV, documentari e contenuti per bambini;

: con film, serie TV, documentari e contenuti per bambini; Sky Go: per guardare i contenuti Sky anche sui dispositivi mobili.

Sky + Netflix: tanti vantaggi a un prezzo imperdibile

Scegli oggi stesso Sky + Netflix per il tuo intrattenimento di qualità. Solo online attivi l’abbonamento a soli 15,90€ al mese, per 18 mesi. Al termine della promozione decidi tu se rinnovarla allo sconto disponibile in quel periodo. Oltre all’incredibile prezzo, questo bundle assicura tanti vantaggi:

nessun vincolo alla fine del periodo promozionale, scegli tu se rinnovare l’offerta al prezzo promozionale disponibile;

alla fine del periodo promozionale, scegli tu se rinnovare l’offerta al prezzo promozionale disponibile; possibilità di passare ai piani Netflix Standard o Premium pagando solo la differenza, a un prezzo sempre competitivo e vantaggioso;

pagando solo la differenza, a un prezzo sempre competitivo e vantaggioso; compatibile anche se hai già un account Netflix attivo, così mantieni i tuoi preferiti e i tuoi progressi.

Sky + Netflix è anche qualità e comodità. Infatti, hai visione in HD senza interruzioni pubblicitarie. Inoltre, tutto l’intrattenimento è accessibile da un unico decoder Sky Stream. Infine, grazie al controllo vocale integrato puoi trovare facilmente i contenuti.

Contenuti esclusivi

L’offerta Sky + Netflix a soli 15,90€ offre contenuti esclusivi. Con Sky hai accesso a produzioni originali e diritti esclusivi. Con Netflix hai accesso a serie TV di successo come Squid Game e a film originali.

In conclusione, questa offerta permette a chiunque di accedere a un’ampia gamma di contenuti di qualità a un prezzo vantaggioso, con la comodità di avere tutto in un unico abbonamento.