Solo per poco: JBL Live 770NC con il 44% di sconto

Per andare in ufficio, all’università, mentre ti stai allenando a casa o in palestra o anche durante tutti i tuoi momenti di relax, le cuffie over-ear JBL Live 770NC possono rivelarsi lo strumento migliore per rendere queste occasioni davvero uniche. E sai perché? Perché sono comode da indossare, con una tecnologia audio eccellente, includono numerose tecnologie avanzate e ora sono in offerta su Amazon con uno sconto del 44%. Ora puoi finalmente acquistare le cuffie over-ear JBL Live 770NC a soli 100,99€.

3 ragioni per scegliere le cuffie over-ear JBL Live 770NC

Cancellazione adattiva del rumore con tecnologia Smart Ambient

Audio immersivo con JBL Spatial Sound

Fino a 65 ore di autonomia + ricarica rapida

Non avere distrazioni è possibile

Uno dei problemi delle nostre giornate è che siamo costantemente circondati da stimoli, anche e soprattutto sonori. Così che ogni momento, da quelli di lavoro a quelli di riposo, sono continuamente interrotti. Se hai bisogno di concentrarti le cuffie over-ear JBL Live 770NC fanno proprio al caso tuo.

Con queste cuffie, infatti, sperimenti un ascolto impeccabile grazie alla tecnologia per la cancellazione del rumore adattiva con Smart Ambient che ti dà la possibilità di continuare a parlare senza doverti togliere le cuffie. Che tu ti trovi in ufficio con i colleghi o a casa in smart working con partner e figli, ora puoi finalmente trovare il giusto equilibrio per la tua concentrazione.

Con un’autonomia di 65 ore e il supporto alla ricarica rapida (che ripristina la batteria in sole 2 ore), puoi avere sempre con te le cuffie over-ear JBL Live 770NC e vivere in ogni occasione la migliore esperienza audio possibile.

Ideale per chi…

Cerca isolamento totale o suono ambientale a comando

Desidera un suono personalizzato

Vuole passare dal lavoro al relax senza cambiare dispositivo

Per le vacanze, la prossima sessione di esami, per apprezzare la musica che ami o guardare la tua serie TV preferita, acquista le cuffie over-ear JBL Live 770NC. Approfitta dello sconto del 44% per averle a soli 100,99€.