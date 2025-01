Solus 4.7 migliora il supporto per le GPU Nvidia e per Flatpak

Solus 4.7 è la nuova versione della distribuzione Linux indipendente, realizzata da sviluppatori con sede in Irlanda. È disponibile solamente per sistemi x86 e si basa su Linux 6.12, anche se è disponibile una versione con la versione 6.6 LTS del kernel, per coloro che necessitano di un supporto a lungo termine.

Solus 4.7: le novità della nuova versione

Tutte le edizioni disponibili di Solus 4.7 dispongono delle ultime versioni del software preinstallato, come Thunderbird 128.6.0, Firefox 134.0.2 e LibreOffice 24.8.4.2. Ogni edizione include applicativi dedicati per la riproduzione dei contenuti multimediali. Scegliendo le edizioni con Budgie e GNOME, si potrà usufruire di Rhythmbox per l’audio e Celluloid per i video, mentre l’edizione dotata di ambiente desktop Xfce fa uso di Parole, infine quella con Plasma ha Elisa e Haruna rispettivamente per audio e video.

Tra le novità più importanti c’è ora il supporto Flatpak anche per i gestori pacchetti alternativi, insieme a descrizioni app migliorate attraverso metadati Appstream. La nuova versione risolve poi un problema particolare per gli utenti che fanno uso di schede grafiche Nvidia, che causava durante l’installazione del driver la comparsa della schermata nera con i modelli della serie RTX 4000.

Oltre a ciò, Solus 4.7 aggiorna poi Mesa alla versione 24.3.3, con diversi miglioramenti grafici e prestazionali basate sulle funzionalità introdotte con la versione principale 24.3. Viene poi perfezionata l’esperienza utente dell’ambiente desktop proprietario Budgie, con miglioramenti di vari aspetti della versione 10.9.x.

Il resto delle edizioni aggiornano l’ambiente desktop rispettivamente a GNOME 47, con la possibilità di modificare i colori di alcuni elementi dell’interfaccia, oltre a un supporto migliorato per gli schermi di piccole dimensioni e l’accelerazione hardware per la cattura delle schermate. L’edizione Plasma aggiorna i componenti a KDE Frameworks 6.10 , KDE Gear 24.12.1 , QT 6.8.1 e SDDM 0.21, introduce animazioni più raffinate, widget personalizzabili e altro. Infine, la versione con Xfce si aggiorna all’ultima versione 4.20 con tutte le novità del caso.

Per tutte le novità di Solus 4.7 è possibile fare riferimento all’annuncio, mentre il download è disponibile dal sito web ufficiale.