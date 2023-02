Dove la fibra non arriva, la soluzione è Bismart

Quantificare il danno può rappresentare, per una azienda, l’assenza di una connessione a banda ultralarga, è cosa complessa. Immaginare questo danno è invece ben più semplice, perché lo si trova raffigurato in modo preciso ogni qualvolta la velocità e la capacità di banda fanno la differenza. Qualche esempio:

videochiamate prive di qualità, con video scadente e connessione interrotta

invio di pesanti allegati

fruizione di importanti servizi cloud

gestione di un cloud backup che metta al sicuro i dati aziendali

fruizione di contenuti in streaming

Questi sono soltanto alcuni dei casi nei quali la fibra sa fare la differenza: in assenza di una connessione di qualità sufficiente, infatti, ci si trova isolati ed impossibilitati a fruire delle opportunità che la rete è in grado di offrire. Se il problema è già di per sé gravoso in ambito privato, in ambito business la questione si fa oltremodo seria poiché diventa questione di sopravvivenza, di performance, di opportunità professionali. Non esiste realtà professionale che non abbia bisogno di una connessione performante: che sia soltanto per uno scambio di documenti, o che in ballo ci siano pesanti download da terminare in tempi rapidi, sempre e comunque ci sono fatture e pagamenti in ballo, tramutando direttamente l’assenza di banda in assenza di business.

Ecco perché Bismart è qualcosa di più di una semplice soluzione a questo problema. Il gruppo offre infatti connessioni con una natura tecnologica differente, mettendo a disposizione una connettività alternativa che diventa una carezza per qualsiasi azienda al di fuori delle scarse aree di copertura a banda ultralarga presenti in Italia.

Perché Bismart?

Si pensi a tutta quell’Italia di provincia oggi relegata sui documenti ufficiali agli elenchi di “aree bianche” e “aree grigie” nelle quali latitano gli investimenti infrastrutturali; si pensi a quelle fasce periferiche delle aree metropolitane che, oltre a essere prive di servizi, si trovano anche prive dei mezzi per accedervi da remoto; si pensi a quelle grandi città nelle quali la copertura è ancora a macchia di leopardo senza nuove integrazioni di rete in vista.

Per tutte queste aree, Bismart mette a disposizione una soluzione tecnicamente avanzata e logisticamente molto semplice da adottare: si tratta dell’abbinata tra un apposito router ed una SIM dedicata per poter mettere a punto una connessione mista che attinge tra le maglie di 4G, 5G ed FWA per consentire velocità di download che arrivano fino a 1000Mbps ed in upload fino a 300Mbps. Bisogna considerare queste indicazioni come valori limite, poiché ogni singola zona d’Italia è coperta in modo differente, con differenti capacità di cella e differenti tecnologie. Sapere a quanto possa arrivare la velocità di Bismart presso la propria azienda, però, è molto semplice: è sufficiente attivare la prova gratuita di 14 giorni e toccare così con mano la qualità del servizio.

Chiaro, diretto, trasparente: provare per credere, insomma. Laddove la fibra non può arrivare, Bismart offre connettività illimitata, stabile e veloce spremendo al meglio le qualità del mobile e creando una connessione del tutto alternativa a quella della fibra. Così facendo, videochiamate, backup, servizi cloud, videoconferenze, streaming, assistenza online e quant’altro diventano accessibili, possibili, reali. Quel che prima era comunicazione interrotta o immagine pixellata diventa improvvisamente un canale libero e di qualità, senza più perdite di tempo e di clienti.

Quanto costa?

Risolvere un problema di grave entità quanto può costare? Estremamente poco. L’offerta Bismart in ambito business, infatti, parte da appena 24,90 euro/mese +iva, avendo così a disposizione traffico illimitato con il quale esprimere al meglio il potenziale della propria azienda e del proprio team di lavoro.

A questo pacchetto base si possono inoltre aggiungere opzioni ulteriori che affinano il servizio in base alle necessità:

opzione De-NAT che apre alla visibilità end-to-end della connessione (telecontrollo, videosorveglianza, eccetera) a 2,99 €/mese

opzione IP Static, che consente di avere IP statico a 13,99 €/mese

Una tariffa non soltanto estremamente accessibile, ma anche oltremodo conveniente per quanto sa rendersi risolutiva di molte problematiche legate alla mera indisponibilità di una offerta ultrabroadband in fibra.

La spedizione dell’unità acquistata (comprensiva di router e SIM) avviene entro 4 giorni e si hanno a disposizione 14 giorni di prova gratuita con cui toccare con mano la qualità del servizio. Al termine si può effettuare il reso, ma su gran parte del territorio nazionale la copertura è garantita e la prosecuzione del rapporto con Bismart sarà logica conseguenza della sorpresa che si avrò nell’osservare i tempi di download della propria nuova connessione.

Anche dove c’è fibra

Alta velocità, latenza ridotta, affidabilità, business continuity: sono queste le qualità che una azienda chiede al proprio provider. Non a caso Bismart può essere una soluzione appetibile non soltanto dove la fibra è assente, ma anche dove la fibra è fruibile. Bismart, infatti, ha in sé tutte le caratteristiche di stabilità, affidabilità e convenienza che deve poter proporre una connessione di backup che le aziende possono tenere per sostituire al volo la fibra in caso di problemi. Nessuno può infatti permettersi giornate senza email, senza backup o con appuntamenti annullati: una seconda connessione a basso costo diventa una vera e propria assicurazione sulla propria continuità operativa, senza perdite di opportunità e ad un costo del tutto minimo per una realtà aziendale che nutra sufficienti ambizioni.

In collaborazione con Bismart