Soluzioni professionali per la posta elettronica

Una delle necessità principali di aziende e professionisti è sicuramente quella di poter gestire le proprie comunicazioni via email con delle soluzioni avanzate per la posta elettronica. A tal proposito può essere utile avvalersi dei servizi di un provider in grado di fornire un ventaglio di strumenti adatti alle varie esigenze di lavoratori autonomi, piccole e medie imprese o realtà particolarmente strutturate.

Tra i partner da valutare per questo scopo vi è certamente OVHcloud, azienda leader in Europa nei settori del Cloud e del Web hosting, e dei server dedicati che offre diverse formule per la gestione professionale delle email. Analizziamole nel dettaglio.

Email Pro

OVHcloud ha pensato il piano Email Pro per i liberi professionisti e le piccole imprese, si tratta infatti di un servizio di posta elettronica professionale ideale per l’avvio di un’attività online.

Nell’offerta sono inclusi 10 GB di spazio Web, dati localizzati in Europa, la personalizzazione delle email con il proprio nome a dominio, una disponibilità del 99,99% per garantire la massima continuità di servizio possibile, il supporto multi-dominio per la gestione di email legate a progetti differenti, un Webmail per gestire la posta online da qualsiasi dispositivo, antivirus e antispam contro malware o posta indesiderata.

È prevista anche la possibilità di migrare gratuitamente e in totale sicurezza i messaggi di posta elettronica, i relativi allegati e non solo, da servizi esterni come GMail e Yahoo! tramite il servizio OMM (OVHcloud Mail Migrator).

Hosted Exchange 2016

Concepito per le startup e le PMI, Hosted Exchange 2016 è il piano di riferimento nonché la formula best sellers di OVHcloud per i servizi di posta elettronica.

L’offerta è associata al servizio più completo e affidabile del mercato per la gestione delle email: Microsoft Exchange. Quest’ultimo consente di condividere contatti, cartelle e calendari così come di sincronizzare i messaggi di posta su tutti i dispositivi utilizzati per comunicare.

Presentato come un servizio di posta elettronica completo in grado di garantire il miglior rapporto qualità/prezzo, Hosted Exchange 2016 include 50 GB di spazio per ciascun account o in alternativa account da 300 GB, dati localizzati in Europa, un account Exchange standard, disponibilità del 99,99%, supporto multi-dominio e la possibilità di creare e gestire Mailing list.

A disposizione anche l’SSL condiviso con cui trasmettere dati privatamente, la sincronizzazione del calendario e dei contatti e la possibilità di attivare un nome a dominio personalizzato (non incluso).

Per chi ha appena attivato un servizio Hosted Exchange OVHcloud fornisce tutto l'aiuto necessario a configurare il proprio account Exchange, passo dopo passo, anche attraverso una guida completa online.

Hosted Private Exchange 2019

Il piano Hosted Private Exchange 2019 di OVHcloud presenta tutte le caratteristiche precedentemente elencate per la formula Hosted Exchange 2016 ma è dedicato alle grandi imprese e alle compagnie internazionali.

A differenza di Hosted Exchange 2016 esso mette a disposizione un server virtuale SSL privato per i propri account standard di posta elettronica da 50 GB. Tale soluzione non viene condivisa con gli altri utenti e le risorse sono integralmente dedicate a chi la sottoscrive, in questo modo si potrà utilizzare un proprio server con la garanzia e la sicurezza di uno spazio completamente isolato.

Caratteristiche delle soluzioni Exchange

Grazie all’Hosted Exchange 2016 e al Private Exchange 2019 di OVHcloud si ha la possibilità di gestire ogni account attivato in modo indipendente e per ciascuno di essi possono essere impostate delle restrizioni di accesso in modo da avere il massimo controllo possibile sul flusso delle comunicazioni via email.

I servizi includono la possibilità di consultare anche offline e ovunque ci si trovi i messaggi già letti, non è poi necessario visualizzare annunci pubblicitari per poter accedere a tutte la funzionalità di Exchange.

I piani professionali basati su Exchange offrono inoltre di una procedura semplificata per gli aggiornamenti che OVHcloud installerà fornendo automaticamente le ultime versioni rilasciate.

I sistemi antispam e antivirus garantiscono un elevato livello di sicurezza contro malware e posta indesiderata. Per quanto riguarda invece i dati, i backup giornalieri permetteranno di poter recuperare sempre la propria corrispondenza.

I piani Exchange offrono integrazione completa con SharePoint e OWA Web App (per applicazioni come Excel, Word e PowerPoint) così come un sistema Inbox intelligente in grado di fornire suggerimenti di ricerca e tolleranza agli errori di battitura.

Chi avesse la necessità di creare più di 1.000 account Exchange ha infine la possibilità di accedere al servizio Dedicated Exchange per un’infrastruttura fisica dedicata con più di 40 funzionalità ed SSL privato.

OMM (OVHcloud Mail Migrator)

OVHcloud Mail Migrator – (OMM)) è un servizio che permette di effettuare la migrazione di un account email verso un altro account, trasferendo tutti gli elementi dalla sorgente alla destinazione. Nello specifico con OMM si possono migrare email, contatti, gruppi di contatti, attività, calendari, appuntamenti, regole e risposte automatiche.

Si tratta di uno strumento compatibile con Microsoft Exchange in versione 2007 o release successive, Gmail, Yahoo!, IMAP, POP e Zimbra. Allo stesso modo l’account sorgente deve essere basato su Exchange 2007 (o superiore) dotato di un certificato SSL valido, Gmail, Yahoo!, IMAP, POP o Zimbra, mentre l’account di destinazione deve essere Exchange 2013/2016 o IMAP.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione del sito ufficiale di OVHcloud dedicata alle soluzioni email professionali.