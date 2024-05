Soluzioni web hosting: ottimi prezzi da Serverplan

Soluzioni web hosting a prezzi accessibili? Quelle proposte da Serverplan. Non sai di cosa stiamo parlando? Nessun problema, ti illuminiamo noi. Grazie a queste soluzioni, disporrai di prestazioni elevate e assistenza di alta qualità. Stiamo parlando di server che si trovano in Italia, supportati da un team dedicato. Inoltre, in tutti i piani è incluso un dominio, caselle email con IMAP, antivirus e antispam. Senza dimenticare il traffico illimitato e il certificato SSL con tecnologia Let’s Encrypt.

Soluzioni web hosting: prestazioni e assistenza con Serverplan

Perché scegliere Serverplan? Se la velocità e i tempi di caricamento ti interessano, allora probabilmente dovresti sapere che l’archiviazione utilizza unità SSD. Questo vuol dire che il tuo sito si caricherà sempre più veloce di quello del tuo concorrente diretto.

Opta per Linux o Windows, a partire da soli 26 euro più IVA all’anno. Se non ti convince, dai un’occhiata alle caratteristiche incluse: backup quotidiani, accesso al pannello Cpanel o Plesk, tool gratuiti per la migrazione e attivazione immediata. Hai anche la possibilità di scegliere la versione PHP più adatta alle tue esigenze.

Parliamo del famoso Intrepid Support di Serverplan. Questo team non ti lascia mai solo, rispondendo ad ogni tua domanda 24/7. Letteralmente ogni giorno dell’anno.

Quasi dimenticavamo: Serverplan non è l’ultimo arrivato nel settore. Fondata nel 2002, la società si è sempre distinta per la qualità e l’attenzione al cliente. Il loro CEO, Claudio De Luca, ci tiene parecchio a farlo sapere. La loro infrastruttura è basata su prodotti di fascia enterprise e tecnologia certificata.

Quindi, se ti serve una soluzione web hosting di qualità, Serverplan è il servizio che cerchi. Vuoi sapere di più? Visita il sito ufficiale e scegli il piano più adatto a te.