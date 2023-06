Sono Vergine: guarda subito la serie in streaming

La storia di un ragazzo alto quattro metri è raccontata in Sono Vergine, la nuova serie da oggi in streaming gratis su Prime Video per gli abbonati Prime (gli altri possono ricorrere al mese di prova). Sette episodi, tutti già presenti nel catalogo della piattaforma, per una maratona in compagnia della nuova creazione firmata dal regista Boots Riley.

Cootie, il ragazzo in questione, vive completamente isolato dal resto del mondo, ma solo fino a quando un gruppo di giovani attivisti politici lo scopre per l’esito di una pura coincidenza. Un incipit parecchio curioso, perfetto per una dark comedy in cui non mancano gli spunti di riflessione. Senza anticipare altro, per non rovinare la sorpresa, proponiamo di seguito la sinossi e il trailer ufficiale distribuito nelle scorse settimane.

Dal regista visionario Boots Riley (Sorry to Bother You), Sono Vergine narra il viaggio esistenziale di Cootie, giovane di colore alto quattro metri, a Oakland, California. Dopo aver passato la vita a nascondersi, Cootie proverà per la prima volta la bellezza e le contraddizioni del mondo. Stringerà amicizie, troverà l’amore, affronterà situazioni imbarazzanti e incontrerà il suo idolo: The Hero.

Fanno parte del cast di attori l’interprete del protagonista principale Jharrel Jerome, Mike Epps, Carmen Ejogo, Walton Goggins, Brett Gray, Kara Young, Allius Barnes, Olivia Washington e Walton Goggins.

