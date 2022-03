Sonos, in cantiere un OS per l'home theater

Anche Sonos, l’azienda che ha avuto delle “schermaglie” con Google e specializzata nella produzione di sistemi audio, avrà un sistema operativo da adoperare sui propri dispositivi, o almeno questo è ciò che emerge dagli annunci di lavoro che sono stati pubblicati dall’azienda nel corso delle ultime ore. Il gruppo, infatti, starebbe cercando delle nuove figure che possano sviluppare un progetto attualmente identificato con il nome di Home Theater OS.

Sonos: un OS per l’ascolto home theater

Si tratterebbe, dunque, di un sistema operativo concepito specificamente per l’ascolto home theater, cosa che fa riflettere pure riguardo la possibilità volontà dell’azienda di esplorare il mondo del supporto audio allo streaming video.

Più precisamente, l’azienda starebbe cercando uno “UX Lead per la prossima generazione della Home Theater Experience” che avrà il compito di sviluppare il progetto su diversi tipi di dispositivi, tra i quali quelli mobili, i TV, i tablet e pure i telecomandi. In particolare, l’associazione diretta con i TV e con i telecomandi fa pensare a qualcosa di più integrato con i contenuti video, specie tenendo conto del fatto che anche la soundbar Arc usa il telecomando del televisore per funzionare e non ne ha uno proprietario.

Il riferimento diretto a uno specifico sistema operativo compare invece in un annuncio da parte dell’azienda che cerca un Principal Senior Platform Product Manager per “definire e guidare la realizzazione dell’Home Theater OS di prossima generazione di Sonos”. Il compito del candidato dovrebbe essere quello di sviluppare ed evolvere una roadmap del sistema operativo e della piattaforma multimediale, inclusa la fattibilità tecnica e la direzione che dovrà prendere il relativo design.